Camiler cemaatine kavuştu, namaz alanları doldu taştı!

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapıları kapalı olan camiler, cemaatle yeniden buluştu. Altındağ’da 31 cami ve 5 semt pazarında Cuma namazı cemaatle birlikte kılındı.

Camiler Cuma namazıyla birlikte kapılarını yeniden ibadete açtı, cemaatin özlemi son buldu. Altındağ’da, Altındağ Müftülüğü tarafından belirlenen 31 cami ve 5 semt pazarı, cemaatle doldu taştı. Cuma namazı için belirlenen adreslere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Tedbiri bir an olsun elden bırakmayan Altındağ Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini sağlık ve huzur içerisinde gerçekleştirmesi için elinden geleni yaptı.

HAZIRLIKLAR GÜNLER ÖNCESİNDEN BAŞLADI

Kılınacak Cuma namazı için hazırlıkların günler öncesinden başladığını söyleyen Başkan Asım Balcı “Namaz için belirlenen noktalarda ekiplerimiz çok detaylı bir şekilde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi, her noktayı ibadete hazır hale getirdi. Bahçe ve açık alanları da düzenledik, güzelleştirdik. Cemaatin içi rahat etsin, yüzler gülsün istedik.” dedi.

TEK KULLANIMLIK SECCADE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Cuma namazından önce Başkan Asım Balcı’nın talimatlarıyla, tek kullanımlık seccade vatandaşlara dağıtıldı. Ayrıca tüm girişlerde ateş ölçümü yapıldı, maske dağıtımı yapıldı ve vatandaşlar el dezenfeksiyon alanlarına yönlendirildi.

Vatandaşların tek kullanımlık seccade uygulamasından büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Balcı “Cemaatimizin rahat etmesi için gerekli tüm önlemleri aldık. Camilerimize ibadete gelen hemşehrilerimizin hepsine tek kullanımlık seccade dağıttık. Ayrıca ibadet yapılacak alanlara girişlerde cihazla ateş ölçümü yaptık ve maske dağıttık. Ayrıca vatandaşlarımızı daha önceden kurduğumuz el dezenfeksiyon stantlarına yönlendirdik. Kovid-19 ile mücadelemiz henüz bitmiş değil. Hep söylendiği gibi, kontrollü sosyal hayat yeni başlıyor”. dedi.

Camilerin aylar sonra ibadete açılıyor olmasının çok sevindirici bir gelişme olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Camilerle yeniden buluşmamız hayırlara vesile olsun inşallah… Allah herkesin namazlarını ve dualarını kabul etsin” ifadelerini kullandı.