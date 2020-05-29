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Ankara Sincan'da Camiler 74 Gün Sonra Açıldı! Sincan Huzur Doldu!

Ankara Sincan Belediyesi ilçede hijyen seferberliği kapsamında camileri dezenfekte etti. Vatandaşlar artık ibadetlerini kurallar çerçevesinde gönül rahatlığıyla yerine getirebilecek.
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SİNCAN’DA CAMİLER 74 GÜN SONRA CEMAATİNE KAVUŞTU

CAMİLER KAPILARINI CEMAATE AÇTI, SİNCAN HUZUR DOLDU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan bu yana ibadete ara verilen camiler yeniden cemaatine kavuştu. Cuma namazı sosyal mesafe kuralına uyularak camiler, cami bahçeleri ve belirlenen alanlarda kılındı. Sincan Belediyesi ilçede hijyen seferberliği kapsamında camileri dezenfekte etti. Vatandaşlar artık ibadetlerini kurallar çerçevesinde gönül rahatlığıyla yerine getirebilecek.

Koranavirüs salgınından vatandaşın zarar görmemesi için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan Sincan Belediyesi ekipleri, koordineli bir şekilde ilçedeki 90 camiyi kısa sürede dezenfekte etti. 4 ekip 12 kişi Sincan’da camileri tek tek dolaştı, vatandaşın temas edebileceği alanlar mikroplardan, virüslerden arındırıldı. Cami bahçeleri temizlendi, iç mekan süpürüldü. Ve camiler Cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı.

CEMAAT SOSYAL MESAFE KURALINA UYDU

Sincan’da cami bahçelerinde vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uygun olarak saf tuttu. Görevliler vatandaşı maske takmaları konusunda uyardı. Sincan Belediyesi ekipleri Lale Meydanı’nı cemaat için hazırladı. Zeminde işaretleme yapıldı, namaz kılınacak alanlar sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak ayarlandı.

Koronavirüs önlemleri alınan camilerde vatandaşlar artık sosyal mesafe kuralına uygun olarak ve maske takarak ibadet edebilecek. Vatandaşlar abdestlerini evlerinde alacak, seccadelerini evlerinden getirecek.

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