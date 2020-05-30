Altındağ'daki spor tesisleri kapılarını açıyor

Koronavirüsle mücadele tedbirleri nedeniyle kapatılan birçok yer, normalleşme takvimi ile beraber açılmaya başladı. Altındağ Belediyesi’ne ait spor tesisleri de 1 Haziran Pazartesi günü açılıyor.

Altındağ Belediyesi’ne ait; Ali Ersoy Buz Pisti, Ali Ersoy Spor Kompleksi ve Karapürçek Aqua Spor Kompleksi’nin kapılarını 1 Haziran’da yeniden açacağını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, tüm tesislerde hijyen tedbirlerinin titizlikle uygulanacağını ifade etti. Bakım ve onarım çalışması devam eden Gültepe Spor Kompleksi de ileri bir tarihte Altındağlıların hizmetine yeniden açılacak.

TESİSLER DEZENFEKTE EDİLİYOR

Açılacak olan spor tesislerinin Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildiğini sözlerine ekleyen Başkan Balcı “ Koronavirüs tamamen bitmiş değil… Kontrollü sosyal hayata geçiyoruz. Yeni hayatımızda daima kontrollü olacak ve tedbirleri elden bırakmayacağız. Maske takmaya devam edecek, el hijyenimize ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edeceğiz. Tüm bu tedbirler açılacak olan tesislerimizde de titizlikle uygulanacak. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

MASKE DAĞITILACAK

Öte yandan Altındağ Belediyesi, tesis girişlerine el dezenfekte cihazı da yerleştirecek. Ayrıca tesislere gelen Altındağlılara ücretsi olarak maske de dağıtılacak.