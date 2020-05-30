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ATO Başkanı Baran: “Bütün vatandaşlarımızı üyelerimizle dayanışmaya davet ediyorum”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Mart ayı ortalarından bu yana kapalı olan işletmelerin 1 Haziran itibariyle faaliyetlerine başlayacağını belirterek, “Zor günler geçirdik, yeniden toparlanmak zaman alacak.''

Elif Duman
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Mart ayı ortalarından bu yana kapalı olan işletmelerin 1 Haziran itibariyle faaliyetlerine başlayacağını belirterek, “Zor günler geçirdik, yeniden toparlanmak zaman alacak. Başkentteki tüm vatandaşlarımızı, ticaret hayatının içindeki üyelerimizle dayanışmaya davet ediyorum. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak hayata karışalım, ekonomiye can olalım” dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte 1 Haziran tarihinden itibaren, seyahat kısıtlamasının kaldırılacağını, restoran, lokanta, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerinin faaliyete geçeceğini, müze ve ören yerleri, spor tesisleri, yüzme havuzları, kaplıca, sürücü kursları ve diğer kursların açılacağını, etkinlikler ve konserlerin başlayacağını hatırlattı.  Uzun süredir kapalı kalan işletmelerin ticaretlerini sürdürebilmelerinin, istihdamın devamı ve ekonominin ivme kazanması için önemli olduğunu kaydeden Baran, “Yeni normalleşme sürecinde de hijyen tedbirlerine uyarak ertelediğimiz alışverişlerimizi yapalım, sosyal hayatımızı sürdürelim” diye konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde geçirilen karantina günlerinde yemek, düğün, kutlama, davet, toplantı, spor etkinlikleri, eğitici faaliyetler, sosyal ve kültürel aktiviteler ile alışverişe ara verilmesinin birçok sektörü zora soktuğunu kaydeden Baran, salgının bireyler üzerindeki olumsuz psikolojik ve sosyolojik etkilerinin giderilmesi açısında da normale geçişin önemli olduğunu ifade etti.

Pandeminin gerek bireyler gerek tüccarlar gerekse ticaret ve ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin giderilmesi açısından yeni normale geçişte ticaretin her kesim tarafından desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Baran, “Tedbiri elden bırakmadan ticarete devam etmeliyiz. Salgının ne sağlığımıza ne de ekonomimize zarar vermesine izin vermemeliyiz” dedi.  

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