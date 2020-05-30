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Ankara sokakları yine boş kaldı

Bir süredir devam eden ve hafta sonlarını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara’nın işlek meydan, cadde ve sokakları, bugün yine boş kaldı.
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Korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu da 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi. Bu kapsamda, Ankara’da da 29 Mayıs 2020 saat 00.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bir süredir devam eden ve hafta sonlarını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara’nın en işlek bulvar, meydan, cadde, sokak ve parkları bugün yine boş kaldı.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Atatürk Bulvarı, Tunalı Hilmi Caddesi, Yüksel Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, Aşkabat Caddesi, Karanfil Sokak, Güvenpark ve Kızılay Meydanı ile Altındağ ilçesindeki Anafartalar Caddesi ve Ulus Meydanındaki sessizlik kameralara yansıdı.

Öte yandan, polis ekiplerinin, belirlenen noktalardaki kontroller ve uygulamaları da devam etti.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş - Cem Geçim/İHA)

Bugün 12:53 TSİ İHA Ankara- Gündem

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