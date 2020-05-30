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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir destek de iş yeri sahiplerine

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden 1 Haziran’dan itibaren açılacak olan lokanta ve kafe sahiplerini sevindirecek paylaşımda bulundu.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden 1 Haziran’dan itibaren açılacak olan lokanta ve kafe sahiplerini sevindirecek paylaşımda bulundu. Başkent’te bu sınıfa giren iş yerlerinin dezenfeksiyonunun yapılacağını duyuran Başkan Yavaş, bu hizmetten yararlanmak isteyen işletme sahiplerine seslenerek ‘http://forms.ankara.bel.tr/kafe- dezenfektan’ adresinden online olarak başvuru yapabileceklerini söyledi. Başkan Yavaş’ın talimatıyla Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bu işletmelerde dezenfeksiyon işlemi yapmaya başladı.

Kent genelinde koronavirüs salgını ile mücadeleye bir yandan 7/24 devam edilirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren açılacak lokanta, kafe ve sürücü kurslarına dezenfeksiyon desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Toplu taşıma araçları, kamu kurumları, ortak alanlar ve pazar yerlerinden sonra kuaförlere yönelik yoğun dezenfeksiyon yapılması talimatını veren Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden şimdi de uzun bir aradan sonra açılacak bu işletmelere dezenfeksiyon yapılacağını duyurdu.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN İŞ YERİ SAHİPLERİNİ SEVİNDİREN HABER

Başkent’te bulunan lokanta, kafe ve sürücü kurslarının sahiplerine seslenen Başkan Yavaş, “Lokanta, kafe ve sürücü kursu sahibi hemşehrilerim, salgın tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve 1 Haziran'da hizmete açılacak işletmelerinizde dezenfekte ve ilaçlama hizmeti vereceğiz. Başvurularınızı ‘http://forms.ankara.bel.tr/kafe-dezenfektan’ adresinden yapabilirsiniz” dedi.

Başkan Yavaş’ın çağrısı üzerine bu hizmetten yararlanmak için birçok işletme sahibi başvuruda bulunurken, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri bu iş yerlerinde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Dezenfeksiyon çalışmalarını yerinde inceleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, 49 ekip 225 personel ile dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerden birindeyiz. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatları sonrası lokanta ve kafelerimizin taleplerini almaya başladık. Şu ana kadar bin 90 esnafımız başvuruda bulundu. Salgın sürecinde tüm meslek grubundan esnafımızın yanında olduğumuz gibi yeni normalleşme sürecinde de tüm esnafımıza desteklerimiz devam edecek. Normalleşme sürecinde restoran ve kafelerin dezenfeksiyon çalışmalarına katkıda bulunuyoruz. Ancak işletme sahiplerinden özellikle oturma mesafelerine ve temizliğe mutlaka dikkat etmelerini rica ediyoruz. Özellikle temizlik yaparken sodyum hipoklorit yani çamaşır suyunu bol bol kullanmalarını da tavsiye ediyoruz”

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz dezenfeksiyon hizmetinin kendileri ve müşterileri için önemli olduğunu vurgulayan işletme sahibi Mehmet Beggi, “Büyükşehir Belediyesine müracaat ederek başvuruda bulunduk. Ekipler hemen gelerek restoranımızı dezenfekte ettiler. Başkanımız Mansur Yavaş’a ve ekibine teşekkür ediyoruz” derken, bir diğer işletmeci Süleyman Güler ise "Mansur Başkanımızın attığı twit'i gördük. Bunun üzerine form doldurduk ve 20 dakika içerisinde geri dönüş yapıldı. Mansur Başkana ve Büyükşehir Belediyesine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" sözleriyle düşüncelerini paylaştı. Özellikle bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın desteğini her zaman hissettiklerini ifade eden işletme sahibi Ayşe Nilay Çelik de, “16 Mart 2020 tarihi itibarıyla genelgeyle kapatılan işletmelerimiz 1 Haziran’dan sonra açılacaklar. Bu açılma sürecinde dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a ilettiğimiz talebimize çok hızlı bir şekilde geri dönüldü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından işletmelerimiz dezenfekte edilmeye başlandı.  Bu dönemde her daim yanımızda olan ve destek veren Sayın Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederiz” diye konuştu.
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