Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 19:47 TSİ- Gündem

İçişleri Bakanlığı’ndan 15 İldeki seyahat kısıtlama açıklaması

İçişleri Bakanlığı, "15 ildeki seyahat kısıtlaması yarın gece saat 24.00 itibarıyla sonlandırılacak."
mask

(İHA)

Bugün 19:47 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MHP Lideri Bahçeli’den “Fetih” mesajı mask
MHP Lideri Bahçeli’den “Fetih” mesajı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yayınlarını uzaktan erişime açıyor mask
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yayınlarını uzaktan erişime açıyor
74 gün aradan sonra Ankara’da ilk cuma namazı kılındı mask
74 gün aradan sonra Ankara’da ilk cuma namazı kılındı
Adliyeler ve ceza infaz kurumları için "Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu" hazırlandı mask
Adliyeler ve ceza infaz kurumları için "Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu" hazırlandı
Camiler 74 gün sonra cemaatle buluştu mask
Camiler 74 gün sonra cemaatle buluştu
TOKİ Başkanı Bulut’tan konut kampanyalarıyla ilgili açıklama mask
TOKİ Başkanı Bulut’tan konut kampanyalarıyla ilgili açıklama
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi! mask
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi!
Başkent’te kar mask
Başkent’te kar
YHT’ler yeniden seferlerine başladı mask
YHT’ler yeniden seferlerine başladı
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları mask
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları
Göktaşı düştü! Düşen Göktaşı kameraya böyle yansıdı mask
Göktaşı düştü! Düşen Göktaşı kameraya böyle yansıdı
“Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor” mask
“Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor”

GALERİ

Yeşilköy ve Hadımköy hastaneleri açılıyor - Video Haber mask
Yeşilköy ve Hadımköy hastaneleri açılıyor - Video Haber
O Ülkeler çekirge istilasıyla boğuşuyor - Video Haber mask
O Ülkeler çekirge istilasıyla boğuşuyor - Video Haber
Bu ilçede hiç koronavirüs görülmedi - Video Haber mask
Bu ilçede hiç koronavirüs görülmedi - Video Haber
Fedakar öğretmen eğitimi, internet çeken tepeye taşıdı - Video Haber mask
Fedakar öğretmen eğitimi, internet çeken tepeye taşıdı - Video Haber
Kısıtlamaya aldırış etmeden boğazda yüzdü - Video Haber mask
Kısıtlamaya aldırış etmeden boğazda yüzdü - Video Haber
Son Dakika Sel haberi: 1 ölü, 1 kayıp - Video Haber mask
Son Dakika Sel haberi: 1 ölü, 1 kayıp - Video Haber
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL