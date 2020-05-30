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İçişleri Bakanlığı’ndan 15 İldeki seyahat kısıtlama açıklaması
İçişleri Bakanlığı, "15 ildeki seyahat kısıtlaması yarın gece saat 24.00 itibarıyla sonlandırılacak."
İçişleri Bakanlığı, "15 ildeki seyahat kısıtlaması yarın gece saat 24.00 itibarıyla sonlandırılacak."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz