Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:01 TSİ- Gündem

İçişleri Bakanlığı: "Bitlis’te 3 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığı Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
mask

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği duyuruldu.

Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitlis Sehi ormanlarında yüreğimiz yanmış, ahımız kalmıştı. 3 terörist daha etkisiz. Şimdilik." İfadelerine yer verdi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Bugün 09:01 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İç hat uçuşları 1 Haziran’da başlayacak mask
İç hat uçuşları 1 Haziran’da başlayacak
Ankara sokakları yine boş kaldı mask
Ankara sokakları yine boş kaldı
10 yıl önce bugün neler oldu ? mask
10 yıl önce bugün neler oldu ?
Kılıçdaroğlu, çocuklarla bayram buluşması gerçekleştirdi mask
Kılıçdaroğlu, çocuklarla bayram buluşması gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanlığı, Somali’de yardım görevlilerine yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı mask
Dışişleri Bakanlığı, Somali’de yardım görevlilerine yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı
ATO Başkanı Baran: “Bütün vatandaşlarımızı üyelerimizle dayanışmaya davet ediyorum” mask
ATO Başkanı Baran: “Bütün vatandaşlarımızı üyelerimizle dayanışmaya davet ediyorum”
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi! mask
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi!
Başkent’te kar mask
Başkent’te kar
YHT’ler yeniden seferlerine başladı mask
YHT’ler yeniden seferlerine başladı
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları mask
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları
“Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor” mask
“Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor”
20 Yaş Üstü Sokağa Çıkma Yasağı Değiştimi! İşte Yasaklarda Yeni Düzenleme mask
20 Yaş Üstü Sokağa Çıkma Yasağı Değiştimi! İşte Yasaklarda Yeni Düzenleme

GALERİ

Zeytinburnu’nda silahlı kavga - Video Haber mask
Zeytinburnu’nda silahlı kavga - Video Haber
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Video Haber mask
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Video Haber
3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi - Video Haber mask
3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi - Video Haber
İBB’de israf dediği araçlar tekrar kiralandı! Yenikapı otoparkı değil İSKİ otoparkı mask
İBB’de israf dediği araçlar tekrar kiralandı! Yenikapı otoparkı değil İSKİ otoparkı
Hataylı şehit Piyade Er Mehmet Günay'ın evine Türk bayrağı asıldı - Video Haber mask
Hataylı şehit Piyade Er Mehmet Günay'ın evine Türk bayrağı asıldı - Video Haber
Sokağa çıkma kısıtlamasında mangal yaktı: Yangına neden oldu mask
Sokağa çıkma kısıtlamasında mangal yaktı: Yangına neden oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL