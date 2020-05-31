Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:08 TSİ- Gündem

Altındağ’da müzeler 2 Haziran’da açılıyor

Yeniden normal hayata dönme süreci kapsamında, Altındağ’da müzeler 2 Haziran’da kapılarını açıyor. Altındağ Belediye Başkanı Balcı, müzelerin 15 gün boyunca sağlık çalışanları için ücretsiz olacağını duyurdu.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yeniden normal hayata dönme süreci kapsamında, Altındağ’da müzeler de kapılarını açıyor. Altındağ Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Altınköy Açık Hava Müzesi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi 2 Haziran Salı günü ziyarete açılacak. Müzeler, 15 gün boyunca sağlık çalışanları için ücretsiz olacak.

Altındağ’da müzeler de ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altınköy Açık Hava Müzesi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nin 2 Haziran Salı günü açılacağını duyurdu. Müzelerin 15 gün boyunca sağlık çalışanları için ücretsiz olacağını söyleyen Başkan Balcı, “Tüm sağlık çalışanlarımızı kısa da olsa bir mola vermeye davet ediyor, müzelerimizi ücretsiz olarak ziyaret etmeye bekliyoruz” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA MORAL”

Aylardır büyük bir özveriyle, evlerinden ve sevdiklerinden uzakta kalarak korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına biraz olsun moral verebilmek için, müzeleri onlara ücretsiz yapma kararı aldıklarını söyleyen Başkan Balcı “Sağlık çalışanlarımıza hem kısa bir mola hem de biraz moral olur diye düşündük. Aylardır verdikleri emeklerinin karşılığını ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz ama küçük de olsa yüzlerini güldürebiliriz belki. Tüm sağlık çalışanlarımızı Altınköy Açık Hava Müzesi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ni ziyaret etmeye, keyifli vakit geçirmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Korona virüs tedbirlerinin müzelerde de geçerliliğinin devam edeceğini sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Korona virüs tehlikesi tamamen geçmiş değil. Bu nedenle maske takma zorunluluğu, el dezenfeksiyonu ve sosyal mesafe kuralı gibi hijyen tedbirleri müzelerimizde uygulanmaya devam edecek. Yani müzelerimiz kontrollü sosyal hayat kurallarıyla ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilerimizin bu konularda hassasiyet göstereceğine inanıyor, şimdiden herkese teşekkür ediyorum” dedi.

(İHA)

Bugün 09:08 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İç hat uçuşları 1 Haziran’da başlayacak mask
İç hat uçuşları 1 Haziran’da başlayacak
Ankara sokakları yine boş kaldı mask
Ankara sokakları yine boş kaldı
10 yıl önce bugün neler oldu ? mask
10 yıl önce bugün neler oldu ?
Kılıçdaroğlu, çocuklarla bayram buluşması gerçekleştirdi mask
Kılıçdaroğlu, çocuklarla bayram buluşması gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanlığı, Somali’de yardım görevlilerine yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı mask
Dışişleri Bakanlığı, Somali’de yardım görevlilerine yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı
ATO Başkanı Baran: “Bütün vatandaşlarımızı üyelerimizle dayanışmaya davet ediyorum” mask
ATO Başkanı Baran: “Bütün vatandaşlarımızı üyelerimizle dayanışmaya davet ediyorum”
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi! mask
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi!
Başkent’te kar mask
Başkent’te kar
YHT’ler yeniden seferlerine başladı mask
YHT’ler yeniden seferlerine başladı
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları mask
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları
“Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor” mask
“Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor”
20 Yaş Üstü Sokağa Çıkma Yasağı Değiştimi! İşte Yasaklarda Yeni Düzenleme mask
20 Yaş Üstü Sokağa Çıkma Yasağı Değiştimi! İşte Yasaklarda Yeni Düzenleme

GALERİ

Zeytinburnu’nda silahlı kavga - Video Haber mask
Zeytinburnu’nda silahlı kavga - Video Haber
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Video Haber mask
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Video Haber
3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi - Video Haber mask
3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi - Video Haber
İBB’de israf dediği araçlar tekrar kiralandı! Yenikapı otoparkı değil İSKİ otoparkı mask
İBB’de israf dediği araçlar tekrar kiralandı! Yenikapı otoparkı değil İSKİ otoparkı
Hataylı şehit Piyade Er Mehmet Günay'ın evine Türk bayrağı asıldı - Video Haber mask
Hataylı şehit Piyade Er Mehmet Günay'ın evine Türk bayrağı asıldı - Video Haber
Sokağa çıkma kısıtlamasında mangal yaktı: Yangına neden oldu mask
Sokağa çıkma kısıtlamasında mangal yaktı: Yangına neden oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL