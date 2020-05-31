Kışlalardan terhis olan askerler evlerine dönüyor -Haberler Ankara

Milli Savunma Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında bir ay ertelediği terhisler bugün başladı. Bugünden itibaren terhis belgelerini alan askerler, ailelerine kavuşmak için kışlalardan ayrıldı.
Terhis olan askerlerin bazıları 15 Temmuz Şehitler Otogarı’na geldi. Bavullarıyla birlikte otogara gelenler, evlerine gitmek için otobüs seferlerini beklemeye başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz