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Kışlalardan terhis olan askerler evlerine dönüyor -Haberler Ankara

Milli Savunma Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında bir ay ertelediği terhisler bugün başladı. Terhis olan askerler, 15 Temmuz Şehitler Otogarı’ndan otobüslerle memleketlerine gidiyor.
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Milli Savunma Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında bir ay ertelediği terhisler bugün başladı. Bugünden itibaren terhis belgelerini alan askerler, ailelerine kavuşmak için kışlalardan ayrıldı.

Terhis olan askerlerin bazıları 15 Temmuz Şehitler Otogarı’na geldi. Bavullarıyla birlikte otogara gelenler, evlerine gitmek için otobüs seferlerini beklemeye başladı.

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