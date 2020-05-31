Başkan Altınok: “Vatandaşımızı yeni normal düzene adapte edeceğiz''

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlerinde ücretsiz olarak hizmet vermeye başladığını, normalleşme sürecinde de yeni normal düzene insanları adapte etmek için çalışacağını belirtti.

Keçiören Belediyesi, koronavirüs kapsamında alınan birçok önlemlerin 1 Haziran itibariyle gevşetilecek olmasıyla birlikte toplumsal ve bireysel ruh sağlığının korunması için belediye bünyesinde faaliyet gösteren Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkeziyle vatandaşın yanında olacak.

35 GÜNDE 235 KİŞİYE DESTEK

Başkan Turgut Altınok, yaklaşık 35 gün önce çalışmalarına başlayan; haftanın 3 günü telefonla, diğer 2 gün ise gerek görüldüğü takdirde yüz yüze hizmet veren Keçiören Belediyesi Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezinin bugüne kadar 208 kişiye telefonla, 27 kişiye ise yüz yüze psiko-sosyal destek verdiğini kaydetti.

“7 FARKLI ALANDA DESTEK VERİYORUZ”

Altınok, 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecinde verilmeye devam edecek olan psiko-sosyal desteklerle ilgili ise şu bilgileri aktardı:

“Psiko-Sosyal danışmanlık Destek Merkezimizde vatandaşımıza 7 farklı alanda destek veriyoruz. Aile içi iletişim desteği başta olmak üzere; çocuklarda öfke problemi, ebeveyn stilleri, çocuklarda gece korkusu, anne-baba ayrılığı, engelli çocuk desteği, yaş krizleri, dikkat eksikliği, ebeveyn vefatı ve kardeş kıskançlığı durumlarında yapılması gerekenler uzmanlarımız tarafından ilgili vatandaşımıza anlatılıyor. Ayrıca gençlerimize yönelik sınav kaygısı, uyku hijyeni, ders programı, öfkeyle baş etme stratejileri, ergenlikte yaşanabilecek bilişsel, fizyolojik ve davranışsal durumlarla ilgili desteğimiz de devam ediyor. Aynı zamanda okul öncesi çocuklarımıza yönelik evde kaliteli zaman geçirilmesi için tavsiyeler, kardeş kıskançlığı, tuvalet eğitiminde dikkat edilecek durumlar, öz bakım önerileri gibi eğitici bilgiler veriliyor. Eşlerin birbirlerine ve etrafındaki insanlara karşı geliştirdikleri olumsuz davranışların törpülenmesi için de gerek görüldüğünde uzmanlarımız yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyor.”

RANDEVU NASIL ALINIYOR?

Keçiören Belediyesi Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezi, talepte bulunan vatandaşlara uzmanlar tarafından psikolojik destek sunuyor. Buraya ulaşmak isteyenler, telefon başında bekleyip zaman kaybetmek zorunda kalmıyor. Vatandaşlar, Keçiören Belediyesi web sitesinde bulunan Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezi linkine tıklayarak kişisel bilgileriyle birlikte kayıt oluşturup, sekreter ya da telesekreterle muhatap olmadan başvurularını gerçekleştirebiliyor. Uzmanlar, randevu alan vatandaşımızı daha öncesinden arayarak randevu gününe ilişkin bilgilendiriyor. Randevu saati yaklaşan vatandaşa tekrar hatırlatmada bulunmak için ikinci bir arama daha yapılarak terapi için hazır olması konusunda uyarıda bulunuluyor.