İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 12 Finlandiya vatandaşı, tahliye uçuşuyla ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
Bugün 15:26 TSİ- Gündem
Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Finlandiya vatandaşı 12 yabancı teröristin tahliye uçuşuyla ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz