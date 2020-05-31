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Ankara Esenboğa Havalimanı ve Ankara AŞTİ açılışa hazırlanıyor

Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yavaşlatılan otobüs seferleri ve durdurulan uçuşların yeniden başlatılması öncesinde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ve Esenboğa Havalimanı'nda hazırlık yapıldı.
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Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yavaşlatılan otobüs seferleri ve durdurulan uçuşların yeniden başlatılması öncesinde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ve Esenboğa Havalimanı'nda hazırlık yapıldı.

Salgının tüm dünyada yayılması üzerine Bilim Kurulunun önerisiyle yurt dışı uçuşlar durdurulurken, yurt içi uçuşlara da ara verilmişti.

Ankara Esenboğa Havalimanı ve Ankara AŞTİ açılışa hazırlanıyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında mart ayında kademeli olarak durdurulan uçak seferleri, "uçulabilir sertifikası" alan Esenboğa Havalimanı'nda yarın yeniden başlayacak.

Bu kapsamda havalimanında son hazırlıklar yapıldı, yolcu terminalinin bir çok noktasına dezenfektan yerleştirildi ve temizlik yapıldı.

Termal kameraların da kullanılacağı havalimanında, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması için belli aralıklarla kırmızı uyarı şeritleri çekildi.

Seferlerin yavaşlatıldığı AŞTİ'de ise temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

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