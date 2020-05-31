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Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 25 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 25 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 540 olduğunu açıkladı.
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 540’a yükseldi. Bugün toplam 35 bin 600 test yapılırken, 839 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 163 bin 940 oldu. Bugünkü 989 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 127 bin 973’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 287, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 648 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur” dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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