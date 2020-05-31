Milli Savunma Bakanı Akar Hulusi Akar, korona virüs tedbirleri çerçevesinde terhislerin 1 ay boyunca ertelendiğini Nisan ayında duyurmuştu. Bakan Akar, başlatılan normalleşme süreci çerçevesinde 31 Mayıs itibariyle terhislerin 5 Haziran’da ise celplerin başlamasını planladıklarını açıklamıştı. Türkiye genelinde terhisleri ertelenen askerlerin yola çıkmadan önce otobüsleri dezenfekte edildi. Erlerin kışlalardan çıkışları öncesinde ateşleri ölçüldükten sonra, dezenfekte paketleriyle otobüslere bindirilerek yola çıktı.
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Terhisleri ertelenen askerler memleketlerine gönderildi
Milli Savunma Bakanlığı, terhisleri 1 ay ertelenen askerleri, yapılan sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirerek memleketlerine gönderdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz