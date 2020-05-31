Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 21:42 TSİ- Gündem

İçişleri Bakanlığı iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bilançosunu yayımladı

İçişleri Bakanlığı, Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, 9 bin 877 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.
mask

İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, “Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında; 29 Mayıs cuma günü saat 24.00 itibarıyla 15 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00’te sona erecektir.

Kısıtlama kararına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 877 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Bugün saat 20.00 itibarıyla 24 ilimizdeki, 2 belde, 20 köy, 34 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 58 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 51.669’ dur. Öte yandan 64 ildeki, 428 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır.

Gelinen nokta itibarıyla, bir süredir büyük bir toplumsal başarıyla uyguladığımız tedbirlerin salgının yayılmasını önleme noktasında olumlu netice vermesi, vaka artış hızındaki düşüşle birlikte kontrollü normalleşme sürecine geçilmiştir.

Bugüne kadar yapılan fedakârlıkları düşünerek adım atmak, “kontrollü sosyal hayat”ı öncelemek, bireysel korunma tedbirlerimizi, maske kullanımı - sosyal mesafeye riayet ve el hijyeni gibi bireysel önlemlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır.

Kontrollü sosyal hayatımızda market, alışveriş merkezi, restoran, lokanta, park/ piknik alanları, mesire yerleri, berber, kuaför, pazar yeri, cadde ve sokak gibi dış mekanlarda maske kullanma ve mesafe kurallarını uygulamaktan asla vazgeçmemeliyiz.

Unutmamalıyız ki tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece salgını kontrol altında tutabiliriz.

Aziz milletimize, bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Milletimizin desteği ile her zorluğun üstesinden geldiğimiz gibi Covid-19 salgının da üstesinden geleceğiz” ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Bugün 21:42 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Altındağ’da müzeler 2 Haziran’da açılıyor mask
Altındağ’da müzeler 2 Haziran’da açılıyor
İçişleri Bakanlığı: "Bitlis’te 3 terörist etkisiz hale getirildi" mask
İçişleri Bakanlığı: "Bitlis’te 3 terörist etkisiz hale getirildi"
İçişleri Bakanlığı’ndan 15 İldeki seyahat kısıtlama açıklaması mask
İçişleri Bakanlığı’ndan 15 İldeki seyahat kısıtlama açıklaması
DSİ Genel Müdür Kaya Yıldız Rize, Trabzon ve Bayburt’ta incelemelerde bulundu mask
DSİ Genel Müdür Kaya Yıldız Rize, Trabzon ve Bayburt’ta incelemelerde bulundu
Esenboğa Havalimanı salgın sonrası ilk iç hat uçuşunu karşılayacak mask
Esenboğa Havalimanı salgın sonrası ilk iç hat uçuşunu karşılayacak
Topçu, Karabağ Gazisi İbad Hüseyinli’nin 50’nci doğum gününü unutmadı mask
Topçu, Karabağ Gazisi İbad Hüseyinli’nin 50’nci doğum gününü unutmadı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi! mask
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi!
SGK Girişi Olan Herkes Yararlanabilecek! Son Zamanların En Büyük Müjdesi Verildi... mask
SGK Girişi Olan Herkes Yararlanabilecek! Son Zamanların En Büyük Müjdesi Verildi...
Esra Erol'da Milyonları Gözyaşına Boğan Aile Olayı! Çocuğun Babası Olmadığını Öğrendi, Stüdyo Karıştı! mask
Esra Erol'da Milyonları Gözyaşına Boğan Aile Olayı! Çocuğun Babası Olmadığını Öğrendi, Stüdyo Karıştı!
Başkent’te kar mask
Başkent’te kar
YHT’ler yeniden seferlerine başladı mask
YHT’ler yeniden seferlerine başladı
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları mask
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları

GALERİ

Konyaaltı Sahili'nde hazırlıklar bitti, Açılıyor! Yüzde 70 doluluk bekleniyor mask
Konyaaltı Sahili'nde hazırlıklar bitti, Açılıyor! Yüzde 70 doluluk bekleniyor
Ankara ve 14 ilde sessiz hafta sonu - Video Haber mask
Ankara ve 14 ilde sessiz hafta sonu - Video Haber
Kasrik Boğazı hassas alan ilan edildi! Hemen defineciler tahrip etti - Video Haber mask
Kasrik Boğazı hassas alan ilan edildi! Hemen defineciler tahrip etti - Video Haber
Ankara normalleşiyor! 1 haziran’da pek çok şey değişiyor - Haberler Ankara mask
Ankara normalleşiyor! 1 haziran’da pek çok şey değişiyor - Haberler Ankara
Altın Hırsızları Güvenlik kameralarına yakalandı - Video Haber mask
Altın Hırsızları Güvenlik kameralarına yakalandı - Video Haber
Sincan Belediyesi Toplu Taşıma Araçlarını Dezenfekte Ediyor - Haberler Ankara mask
Sincan Belediyesi Toplu Taşıma Araçlarını Dezenfekte Ediyor - Haberler Ankara
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL