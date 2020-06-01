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Ankara Altındağ'a iki eser daha kazandırılıyor

Altındağ’da yatırım atağı devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Karapürçek ve Başpınar Mahallerinde yapımlarına başlanan Çok Amaçlı Toplum Merkezlerinin inşaatlarında sona yaklaşıldı.

Elif Duman
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Altındağ’da yatırım atağı devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Karapürçek ve Başpınar Mahallerinde yapımlarına başlanan Çok Amaçlı Toplum Merkezlerinin inşaatlarında sona yaklaşıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, ilçeye kazandırdığı yatırımlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Altındağ, 2 Çok Amaçlı Toplum Merkezi kazanıyor. Karapürçek ve Başpınar mahallelerinde yapımı devam eden Çok Amaçlı Toplum Merkezlerinde vatandaşlar; toplantı, asker uğurlama ve kına gibi organizasyonlarını yapabilecek. Çok Amaçlı Toplum Merkezleri’nin yapımı süratle devam ediyor.

HEM MODERN, HEM KULLANIŞLI

Çalışmaların büyük bir hızla devam ettiği Karapürçek Mahallesi'ndeki merkez 500, Başpınar Mahallesi'ne inşa edilen merkez ise 600 kişi kapasiteli… Çok Amaçlı Toplum Merkezlerinde; Altındağlı vatandaşlar, kına, asker uğurlama, toplantı ve taziye gibi organizasyonlar yapılabilecek.

Toplantı salonuna ait servis mutfağının da yer alacağı tesiste, gelin-damat odaları ve mescit de bulunuyor. Çok Amaçlı Toplum Merkezlerinin tamamlanmasıyla, Altındağlı vatandaşlar hem modern hem de ferah bir ortamda organizasyonlarını gerçekleştirebilecek. Başkan Balcı, iki Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nin de çok yakında hizmete açılacağını ifade etti.

“MAHALLELERİMİZDE EKSİK KALMAYACAK”

Altındağ'ın her noktasında eksikleri gidermek için durmaksızın çalıştıklarını belirten Başkan Balcı, “Çok amaçlı toplum merkezleri Altındağlı vatandaşlarımız için çok önemli bir ihtiyaçtı. Seçim sürecinde bizden sıkça talep etmişlerdi. Biz de kendilerine söz vermiştik. Her zaman olduğu gibi bu sözümüzü de tuttuk. Bu merkezler sayesinde hemşehrilerimiz her türlü organizasyonlarını rahatlıkla gerçekleştirebilecek. Modern ve ferah ortamlarda kına gecelerini, asker uğurlama ve taziye gibi sosyal buluşmalarını yapabilecekler. Modern mimarisiyle de dikkat çeken tesislerimiz, mahallelilerin buluşma noktasına dönüşecek” dedi.

Çok Amaçlı Toplum Merkezleri inşaatlarının sona yaklaştığını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Toplum merkezlerimizi çok yakında hizmete açacağız. Şimdiden hemşehrilerimize ve Altındağ'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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Bugün 09:35 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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