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Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin acı günü

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin babası Necip Dere (78) vefat etti.
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Necip Dere’nin kalp rahatsızlığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi. Sungurlu ilçesinde yaşayan Necip Dere’nin cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.

(İHA)

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