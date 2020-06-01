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Yenimahalle’nin Destek Eğitim Merkezleri kapılarını açıyor

Yenimahalle Belediyesi’nin destek eğitim merkezleri, 8’inci ve 12’inci sınıf öğrencileri için kapılarını yeniden açıyor.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi’nin destek eğitim merkezleri, 8’inci ve 12’inci sınıf öğrencileri için kapılarını yeniden açıyor.
Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 aydır uzaktan eğitimle öğrencilerine ulaşmaya devam eden Yenimahalle Belediyesi, ilçede yaşayan ortaöğretim, lise ve mezun öğrencilerini 20 Haziran’da yapılacak olan LGS ve 27-28 Haziran’da yapılacak olan YKS sınavına kadar yakın takibe alıyor.

Sınıflar yeniden düzenleniyor

Normalleşme süreci çerçevesinde yayımlanan genelge ile yeniden örgün eğitime geçiş yapan destek eğitim merkezlerinden faydalanan sınav grubu öğrenciler, sokağa çıkma izinlerinin olduğu günlerde saat 09.00-17.00 arasında eğitimlere katılabilecek. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sınıf düzenlemesi yapılacak olan eğitimlerde, öğrencilere maske ve dezenfektan da dağıtılacak.

“Eğitime Destek Projesi” kapsamında ücretsiz olarak hizmet veren Demetevler (ortaokul), Karşıyaka (ortaokul-lise), Batıkent (ortaokul), Şentepe (ortaokul) ve Ragıp Tüzün (lise) Destek Eğitim Merkezi’nde sınava kadar eksiklerini gidermek isteyen tüm öğrenciler, kurs merkezlerini arayarak randevu alabilecek.

“Onlar sayesinde ülkemizi ileri noktalara taşıyabiliriz”

Kurslarda genel tekrar ve konu eksikliklerinin giderilmesi amacıyla çalışmalar düzenlenerek soru çözümleri yapılacak. Rehberlik hizmetinin de verildiği destek eğitim merkezlerinde, rehber öğretmenler öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgilenecek.

Göreve geldiği günden itibaren eğitim konusunda çok ciddi hizmetler yaptıklarını dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sağlıklı bir toplum sağlıklı bir eğitimle yaratılır. Projenin maddi olarak çocuklarını kursa gönderecek durumu olmayan aileler için büyük bir olanak olduğuna inanıyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar sayesinde ülkemizi ileri noktalara taşıyabiliriz. Bu da ancak eğitimle olur” dedi.
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Bugün 10:58 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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