Bakan Selçuk duyurdu: Bugünden itibaren ödenmeye başlandı

Bakan Selçuk, Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Haziran tarihinde yapılması gereken Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin erkene alınarak, bugünden itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Korona virüsle mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için ödemelerin başvuru sürecinde bildirilen banka hesaplarına yatırılacağını aktaran Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgileri bulunmayanların da PTT üzerinden ödemelerinin yapıldığını hatırlattı.

“MAYIS AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 1-5 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK”

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında tüm toplum kesimlerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, “Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Buna göre; T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 1 Haziran’da, 2 olanlara 2 Haziran’da, 4 olanlara 3 Haziran’da, 6 olanlara 4 Haziran’da, 8 olanlara da 5 Haziran’da ödemeler yapılacak" açıklamasını yaptı.

(İHA)