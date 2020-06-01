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Başkan Altınok: “İlçemizi ve tesislerimizi normalleşme sürecine hazırladık”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, birçok hizmet noktasının “Yeni Normal’e hazır hale getirildiğini duyurdu.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte belediye bünyesinde hizmet veren sosyal tesis, kreş, gündüz bakım evi, kütüphane, millet kıraathanesi, cafe, mesire alanı, Deniz Dünyası, teleferik, spor salonu ve yüzme havuzları gibi birçok hizmet noktasının “ Yeni Normal’e hazır hale getirildiğini duyurdu.

KÜLTÜR MERKEZLERİNE YENİ OTURMA DÜZENİ

Başkan Altınok, 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecine yönelik Keçiören Belediyesinin tüm birimleriyle aralıksız çalışarak, belediye bünyesinde hizmet veren Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi, Yunus Emre Kültür Merkezi, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde salon kapasitesinin düşürüldüğünü ve yeni oturma düzeni oluşturduğunu belirtti.

SPOR SALONLARI VE YÜZME HAVUZLARINA UYARI ETİKETİ

Altınok, spor salonları ve yüzme havuzlarında kalabalık ortamların oluşmaması için bir kişi için belirli bir süre spor yapma hakkı tanındığını, aynı zamanda bu tesislerde sosyal mesafenin korunmasına ilişkin uyarı etiketlerinin yer aldığını kaydetti.

“KÜTÜPHANE VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ HAZIR”

Altınok, ilçedeki normalleşme çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Tepebaşı Mahallemizde hizmet veren Millet Kıraathanesi ve Fatih Kütüphanesi’nde bir öğrenciye en fazla 4 saat kütüphanede kalma hakkı tanıyarak, ders çalışma ortamlarının da molalarda havalandırılması kararını aldık. Öğrencilerin bir arada bulunduğu noktalara sosyal mesafe kuralını, maske ve hijyenin önemini hatırlatan uyarı yazıları astık. Çocuk Eğitim Merkezinin yanı sıra Yonca Gündüz Bakımevimizde altışar kişilik sınıflar oluşturarak 30 minik öğrenciyle hizmet vermeye başladık. Estergon Kalesi Türk Kültür Merkezi Etnografya Müzesi, Fergana Cafe, Deniz Dünyası, teleferik, Kartaltepe Kent Ormanı gibi tesislerimizin giriş çıkışlarında ateş ölçerle kontrol sağlayıp, ziyaretçilerimizin toplu halde bir arada olmalarının önüne geçecek kurallar koyduk. Aynı zamanda tüm hizmet noktalarımızın giriş çıkışlarına dezenfektan koyarak vatandaşımızın hijyen konusuna dikkat etmesini sağladık.”

PARKLARDA SOSYAL MESAFELİ OTURMA DÖNEMİ

Başkan Altınok, ilçede bulunan park, bahçe ve ören yerlerinin giriş çıkışlarına sosyal mesafe kuralının önemini anlatan pankartlar da asıldığı bilgisini de vererek, burada bulunan oturma noktalarına etiketler yapıştırılarak sosyal mesafe kuralının hatırlatıldığını aktardı.
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Bugün 12:26 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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