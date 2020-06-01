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ATO Başkanı Baran: “Vatandaşlarımızı ekonomimize katkı sağlamaya davet ediyorum''

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Vatandaşlarımızı bu fırsattan yararlanarak ekonomimize katkı sağlamaya davet ediyorum.''

Elif Duman
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kamu bankalarının yeni normale geçiş sürecinde ekonomik ve sosyal hayatı canlandırmak için dört yeni kredi paketini hayata geçirmesinin çok önemli olduğunu belirterek, “Salgının ekonomik yönü ile yüzleşiyoruz. Bu süreci en az hasarla atlatmak için üretim ve istihdamın devamı için iç tüketimi canlandırmamız gerekiyor. Kamu bankaları attıkları bu adımla salgının etkilerinin bertaraf edilmesini hızlandıracak” dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak kamu bankalarının yeni normale geçiş sürecini desteklemek için açıkladığı kredi paketini değerlendirdi. Üç kamu bankasının Türkiye ekonomisinin yeni normalleşme sürecinde ekonominin hızla toparlanması için ellerini taşın altına koyduğunu kaydeden Baran, özel sektör bankalarının da aynı doğrultuda piyasaları desteklemesi gerektiğini söyledi.

Tüm dünyanın mücadele ettiği pandemi nedeniyle dış ticarette daralma beklendiğine dikkat çeken Baran, bu süreçte ekonomileri ayakta tutmanın en temel yolunun iç tüketimden geçtiğini söyledi. Hükümetin, yerli üretimi geliştirmeye yönelik çalışmalarının devam ettiğini de hatırlatan Baran, kredi paketlerinde yerli üretimin ayrıştırılmasının faydalarının görüleceğini kaydetti Baran, şunları söyledi:

“Mart ayından bu yana ülke olarak asgari düzeyde ekonomik faaliyet gösteriyoruz. Yeni normalleşmeye geçilmesiyle birlikte üretimi, istihdamı, tüketimi hepimiz desteklemek zorundayız. İşletmelerimizi ayakta tutabilmek için, istihdamı artırabilmek için yeni normal kurallarına uyarak, sosyal mesafe, maske ve hijyeni dikkate alarak ekonomik ve sosyal aktivitelerimizi sürdürmeliyiz. Kamu bankalarının konut, taşıt, tatil ve tüketim alanlarında hayata geçirdiği uygun koşullu kredi paketleri yerli üretimi canlandırmak açısından çok önemli. Bütün vatandaşlarımızı bu fırsattan yararlanarak ekonomimize katkı sağlamaya davet ediyorum.”

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