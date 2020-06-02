Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, dün akşam Ankara Etimesgut’ta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu." denildi.
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Bakan Soylu’dan, Barış Çakan’ın ailesine taziye ziyareti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz