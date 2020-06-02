Keçiören'in yeni maskotları "midilli, maymun ve valabi" - Ankara

Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı; midilli, maymun ve valabi türü kangurunun dünyaya getirdiği minik yavrulara ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “ Koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesiyle birlikte ilçemizde bulunan park, bahçe ve ören yerlerine ilgi de arttı. Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde bulunan Doğal Yaşam Parkımız 2.5 aylık midilli, 6 aylık maymun ve 28 günlük olan valabi kangurumuzun heyecanını yaşıyor” dedi.

YAVRULAR İLGİ ODAĞI

Havaların ısınması ve koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin park ve bahçelerde tedbirli olarak kaldırılmasıyla birlikte doğal yaşama hasret kalanların uğrak noktası haline gelen Keçiören Doğal Yaşam Parkı yeni üyeleriyle vatandaşın ilgi odağı oldu. Burada bulunan 2.5 aylık midilli, 6 aylık maymun ve 28 günlük olan valabi kangurusunun yavruları ise ziyaretçilerin maskotu haline geldi.

“BİRÇOK TÜRDE CANLIMIZ VAR”

Başkan Turgut Altınok, midilli yavrusuna Doru, maymun yavrusuna kiçi isminin verildiğini aktarırken, henüz 28 günlük olan valabi yavrusuna ise isim düşünüldüğünü söyledi.

Doğal yaşam Parkı’nda birçok hayvan türünün bulunduğunu da belirten Altınok, şu bilgileri verdi:

“Doğal Yaşam Parkımızda keçi, tavuk, eşek, midilli, valabi, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama, geyik, midilli ve kanatlı hayvanlardan oluşan birçok türde canlımız var. Bu parkımızda, gençlerimize ve çocuklarımıza bir taraftan hayvan sevgisini aşılarken diğer yandan da canlılar âlemini tanıtarak tabiatla iç içe vakit geçirmeleri için fırsat sunuyoruz. Hayvan çeşitliliğini artırdığımız parkımızı, girişine inşa ettiğimiz kapı, park içerisine sabitlediğimiz kuş yuvaları ve peyzaj çalışmalarıyla daha estetik bir görüntüye kavuşturduk.”