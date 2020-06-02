Başkan Çetin’den Pursaklar halkına teşekkür

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini zamanında ödeyen tüm mükelleflere teşekkür etti.

Pursaklar Belediyesi koronavirüs nedeniyle sosyal mesafenin önem kazandığı bu dönemde, vergisini ödemek isteyen vatandaşlara belediyeye gelmeden banka hesapları üzerinden ve e-belediye üzerinden online ödeme kolaylığı sundu.

Emlak vergilerini belediye gelerek ödemek isteyen mükellefler ise girişte ateşleri ölçülerek içeriye alındı. Vatandaşlar vezne bölümünde sosyal mesafeyi korumak için önce geçici bekleme bölümüne geçti. Burada aralıklı olarak yerleştirilen sandalyelerde bekleyen mükellefler sıranın kendilerine gelmesiyle birlikte vergilerini yatıracakları bölüme geçerek, emlak vergilerini sağlıklı bir ortamda ödeme imkanı buldu.

Ayrıca Belediye personeli, gelen vatandaşlara simit, poğaça, pasta ve çay ikramında bulundu.

‘‘Hemşehrilerimize göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum’’

Koronavirüs sürecinde veznelerdeki kalabalığın önüne geçtiklerini ve evlerinden çıkamayan vatandaşlara ödeme kolaylığı sunduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Hemşehrilerimizin vergilerini öderken çok hassas olduğunu görüyoruz. Belediyelerin önemli gelir kalemlerinden olan vergilerin mükelleflerden toplanabilmesi adına tüm kolaylıkları sağladık. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın belediyeye gelmeden vergi borçlarını ödeme imkanı sunduk. Çağın gereği dijitalleşmeyi de bu noktada mümkün olan her alanda olduğu gibi kullanmaya gayret ediyoruz. E-belediye uygulamaları, PTT ve banka şubeleri aracılığı ile ödeme gibi kolaylıkları sağlıyoruz. Her zaman ilk amacımız Pursaklar halkının rahatı ve huzurunu sağlamak. Ödenen vergileri daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bu zor zamanda bizleri yalnız bırakmayarak vergi ödeme konusunda duyarlılık gösteren tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum’’ dedi.