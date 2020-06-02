Son Dakika: Ankara'da DEAŞ'lı 10 şüpheli yakalandı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 10 kişinin terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarını tespit etti.
TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz