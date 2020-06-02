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TBMM çalışmalarına başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına başlıyor.
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TBMM çalışmalarına korona virüs sebebiyle ara vermişti. Genel kurul çalışmaları saat 15.00’te başlayacak. TBMM Genel Kurulu’nun gündeminde Çarşı ve Mahalle Bekçi düzenlemesi bulunuyor.

(İHA)

Bugün 13:17 TSİ İHA Ankara- Gündem

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