TBMM çalışmalarına korona virüs sebebiyle ara vermişti. Genel kurul çalışmaları saat 15.00’te başlayacak. TBMM Genel Kurulu’nun gündeminde Çarşı ve Mahalle Bekçi düzenlemesi bulunuyor.
Bugün 13:17 TSİ- Gündem
TBMM çalışmalarına başlıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına başlıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz