Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:29 TSİ- Belediyeler G: Bugün 15:36 TSİ

Ankara'da Uygulanmaya başlandı! Ulaşımda yüzde 50 sınırı kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, şehir içi toplu taşıma araçları ve personel servislerine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat sonlandırıldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki düşüşle Bilim Kurulunun talimatları doğrultusunda toplu ulaşım araçlarında daha önce belirlenen standartlar yeniden düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca, şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin valiliklere genelge gönderildi. Şehir içi toplu taşıma araçları ve personel servislerine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat yürürlükten kaldırıldı.

Ankara'da Uygulanmaya başlandı! Ulaşımda yüzde 50 sınırı kaldırıldı

Minibüs ve otobüslerde ayakta yolcu alınmayacakGenelgeye göre, minibüs, dolmuş, halk otobüsü ve belediye otobüsleri gibi kent içi ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmayacak. Bu araçlarda karşılıklı dörtlü koltukların ikisi kullanılmayacak, yolcular yüz yüze gelmeyecek şekilde çapraz oturacak.

Metro, metrobüs ve tramvay gibi farklı özelliği veya niteliği olan toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınıp alınmayacağı, güvenli mesafe kurallarına uyma koşuluyla hangi oranda ayakta yolcu alınabileceği ise il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının kararı doğrultusunda belirlenecek. 

Kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilecek ve bu kişiler hakkında aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddelerinden işlem yapılacak.

Bugün 15:29 TSİ Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara Sincan Belediyesi normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmıyor mask
Ankara Sincan Belediyesi normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmıyor
Parklar ve yeşil alanlarda Korona önlemi mask
Parklar ve yeşil alanlarda Korona önlemi
Ankara Çankaya asfaltta yeni normale döndü mask
Ankara Çankaya asfaltta yeni normale döndü
Ankara Halk Ekmek Dünya Süt Günü’nü kutladı mask
Ankara Halk Ekmek Dünya Süt Günü’nü kutladı
Çankaya Halk Kart’a 7. Dönem başvuruları başladı! İşte başvuru adresi! mask
Çankaya Halk Kart’a 7. Dönem başvuruları başladı! İşte başvuru adresi!
Başkan Altınok: “İlçemizi ve tesislerimizi normalleşme sürecine hazırladık” mask
Başkan Altınok: “İlçemizi ve tesislerimizi normalleşme sürecine hazırladık”
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi! mask
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi!
SGK Girişi Olan Herkes Yararlanabilecek! Son Zamanların En Büyük Müjdesi Verildi... mask
SGK Girişi Olan Herkes Yararlanabilecek! Son Zamanların En Büyük Müjdesi Verildi...
Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay! mask
Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay!
Esra Erol'da Milyonları Gözyaşına Boğan Aile Olayı! Çocuğun Babası Olmadığını Öğrendi, Stüdyo Karıştı! mask
Esra Erol'da Milyonları Gözyaşına Boğan Aile Olayı! Çocuğun Babası Olmadığını Öğrendi, Stüdyo Karıştı!
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını... mask
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını...
Ankara Valiliğinden Kürtçe müzik cinayeti iddialarını yalandı mask
Ankara Valiliğinden Kürtçe müzik cinayeti iddialarını yalandı

GALERİ

Günün Özeti - 1 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 1 Haziran 2020
Ankara Gölbaşı Belediyesi yerel üreticisi sütlerini halkla buluşturdu - Video Haber mask
Ankara Gölbaşı Belediyesi yerel üreticisi sütlerini halkla buluşturdu - Video Haber
Kısıtlamanın bitmesiyle Ankara otogarında hareketlilik - Video Haber mask
Kısıtlamanın bitmesiyle Ankara otogarında hareketlilik - Video Haber
Tarihi Kapalıçarşı dualarla açıldı - Foto Haber mask
Tarihi Kapalıçarşı dualarla açıldı - Foto Haber
Kargayla köpeğin kavgası gülümsetti - Video Haber Ankara mask
Kargayla köpeğin kavgası gülümsetti - Video Haber Ankara
Yasağın kalkmasıyla balık tutmaya koştular - Video Haber mask
Yasağın kalkmasıyla balık tutmaya koştular - Video Haber
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL