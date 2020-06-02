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Ankara Zabıtası hijyen denetiminde

Ankara Zabıtası, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte kahvehane ve kıraathanelerde de hijyen denetimlerine başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Zabıtası, koronavirüs salgınıyla mücadelede 1 Haziran 2020 itibarıyla normalleşme sürecine giren ve yeniden açılan lokanta, kafe ve restoranlara yönelik hijyen denetimlerini sıklaştırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kıraathane ve kahvehanelerde de hijyen kontrollerini artırırken, bu iş yerlerine maske dağıtımında bulunuyor.

Ankara Zabıtası, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte kahvehane ve kıraathanelerde de hijyen denetimlerine başladı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 1 Haziran itibarıyla yeniden hizmete açılan kafe, lokanta ve restoranlardan sonra kahvehane ve kıraathanelerde de sosyal mesafe ve hijyen koşullarının sağlanıp sağlanmadığına yönelik kontrolleri artırırken, maske desteğini de aralıksız sürdürüyor.

İŞ YERLERİNE TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN HİJYEN KURALLARINA UYUN ÇAĞRISI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Zabıta ekipleri ve Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven ile birlikte kahvehane ve kıraathaneleri ziyaret ederek, hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın selamlarını ileterek esnafa salgın sürecinde her türlü maddi ve manevi desteği sağlamaya çalıştıklarını belirten Koç, toplum sağlığı için hijyen kuralları ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle riayet edilmesinin salgınla mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, “Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte esnafımızın nasıl yanında yer alabiliriz, sıkıntılarını nasıl hafifletebiliriz, nasıl paylaşabiliriz onun derdindeyiz. Yaşadıkları sıkıntılardan kurtulmaları için katkıda bulunmak amacıyla koşturuyoruz. Maske desteğimiz sürüyor. Hep birlikte dayanışma içinde olmalıyız” dedi.

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven de, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum. Esnaf dostu ve olağanüstü bir çalışma yaptı. Dürüst kimliğiyle Ankara'nın değil, Türkiye'nin değil, dünyaya örnek bir belediye başkanı olduğunu gösterdi. Esnafa nakit ve gıda yardımı yaptı” değerlendirmesinde bulundu.
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