Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 20:09 TSİ- Gündem G: Bugün 20:11 TSİ

Antalya Şehit Astsubay Celal Özcan'ı uğurluyor - Haberler Ankara

Siirt’in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan’ın naaşı, baba evinde alınan helalliğin ardından şehitliğe götürüldü. Anne Ayşe Özcan, "Celalim kalk da selam ver, düğün yapacaktım sana" dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Siirt’in Pervari ilçesinde dün saat 21.30 sıralarında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan’ın naaşı askeri uçakla Antalya Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ailesinin yaşadığı Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi’ndeki evine getirildi.

Burada yapılan dua ve alınan helalliğin ardından şehidin naaşı toprağa verilmek üzere Uncalı Mezarlığındaki şehitliğe götürüldü. Baba Tuncer Özcan ve dede Celal Özcan (90) taziyeleri kabul etti.

Şehidin kardeşi lise öğrencisi Berke Özcan ise ağabeyinin askeri üniformasını giydi.

Baba Tuncer Özcan ve anne Ayşe Özcan ile şehidin kardeşi Berke Özcan, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin eşi Ayça Özcan da hayat arkadaşının tabutuna dokunup ağladı. Anne Ayşe Özcan, "Yavrum kuzum, kalk da sağa bir sola selam ver. Düğün yapacaktım kuzum sana. Celal’im kalk. Ben seni böyle mi gönderdim kuzum" diye feryat etti.

Şehidin akrabaları cenaze aracının ardından uzun süre gözyaşı döktü.

Bugün 20:09 TSİ İHA Antalya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Son Dakika: Ankara'da DEAŞ'lı 10 şüpheli yakalandı mask
Son Dakika: Ankara'da DEAŞ'lı 10 şüpheli yakalandı
EPDK, akaryakıt sektörüne son uyarıda bulundu mask
EPDK, akaryakıt sektörüne son uyarıda bulundu
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy net konuştu mask
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy net konuştu
EPDK uyardı: "Akaryakıt fiyatlarını makul seviyeye çekin" mask
EPDK uyardı: "Akaryakıt fiyatlarını makul seviyeye çekin"
Siirt’te 2 asker şehit 7 asker yaralı mask
Siirt’te 2 asker şehit 7 asker yaralı
Bakan Soylu’dan, Barış Çakan’ın ailesine taziye ziyareti mask
Bakan Soylu’dan, Barış Çakan’ın ailesine taziye ziyareti
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi! mask
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi!
SGK Girişi Olan Herkes Yararlanabilecek! Son Zamanların En Büyük Müjdesi Verildi... mask
SGK Girişi Olan Herkes Yararlanabilecek! Son Zamanların En Büyük Müjdesi Verildi...
Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay! mask
Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay!
Esra Erol'da Milyonları Gözyaşına Boğan Aile Olayı! Çocuğun Babası Olmadığını Öğrendi, Stüdyo Karıştı! mask
Esra Erol'da Milyonları Gözyaşına Boğan Aile Olayı! Çocuğun Babası Olmadığını Öğrendi, Stüdyo Karıştı!
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını... mask
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını...
Ankara Valiliğinden Kürtçe müzik cinayeti iddialarını yalandı mask
Ankara Valiliğinden Kürtçe müzik cinayeti iddialarını yalandı

GALERİ

Restoran ve kafeler servisi müşteri geldikçe açacak - Video Haber mask
Restoran ve kafeler servisi müşteri geldikçe açacak - Video Haber
Köpeği sopayla dövdü esnaf müdahale etti mask
Köpeği sopayla dövdü esnaf müdahale etti
Kreşler yeniden çocuk sesleriyle doldu - Haberler Ankara mask
Kreşler yeniden çocuk sesleriyle doldu - Haberler Ankara
Günün Özeti - 1 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 1 Haziran 2020
Ankara Gölbaşı Belediyesi yerel üreticisi sütlerini halkla buluşturdu - Video Haber mask
Ankara Gölbaşı Belediyesi yerel üreticisi sütlerini halkla buluşturdu - Video Haber
Kısıtlamanın bitmesiyle Ankara otogarında hareketlilik - Video Haber mask
Kısıtlamanın bitmesiyle Ankara otogarında hareketlilik - Video Haber
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL