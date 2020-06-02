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Koronavirüs Kontrol Altına Alındı! Düşüş Devam Ediyor - İşte Son Rakamlar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 22 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 585 olduğunu açıkladı.
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Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 22 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 22 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 585’e yükseldi.

Bugün toplam 32 bin 325 test yapılırken, 786 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı ise 165 bin 555 oldu. Bugünkü 974 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 129 bin 921’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 271, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 633 olduğu açıklandı.

“TOPLAM TEST SAYIMIZ 2,1 MİLYONU GEÇTİ. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ 130 BİN”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur” dedi.

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