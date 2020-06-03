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Ankara Barosu Avukat Bürolarında Covid-19 Kurallarını Belirledi

Covid-19 salgınına karşı Avukat Bürolarında uygulanacak kuralları yayınladı.
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COVID-19 SALGININA KARŞI AVUKAT BÜROLARINDA UYGULANACAK KURALLAR

Dünyada ve Türkiye'de Etkisi dinmeyen Covid-19 Salgını nedeniyle tüm kurumlar gibi Ankara Barosu'da Ankara'daki Avukat Bürolarına çalışma kurallarını üyelerine yayınladı.

Avukat Bürosuna Yönelik Önlemler

1. 4 metre kareye 1 kişi düşecek şekilde planlanma yapın

2. Sosyal mesafeyi (1 metre, 3-4 Adım) koruyacak düzenleme yapın.

3. Müvekkillerin büromuza tek başına girmesini sağlayın.

4. Su haricinde ikram yapmayın

Bilgilendirme Asın

Büro girişine görünür yere aşağıdaki uyarının yazılı olduğu bilgilendirme notunu asın..

"Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığınız varsa büroya girmeyin"

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