Ankara Barosu Avukat Bürolarında Covid-19 Kurallarını Belirledi

COVID-19 SALGININA KARŞI AVUKAT BÜROLARINDA UYGULANACAK KURALLAR
Dünyada ve Türkiye'de Etkisi dinmeyen Covid-19 Salgını nedeniyle tüm kurumlar gibi Ankara Barosu'da Ankara'daki Avukat Bürolarına çalışma kurallarını üyelerine yayınladı.
Avukat Bürosuna Yönelik Önlemler
1. 4 metre kareye 1 kişi düşecek şekilde planlanma yapın
2. Sosyal mesafeyi (1 metre, 3-4 Adım) koruyacak düzenleme yapın.
3. Müvekkillerin büromuza tek başına girmesini sağlayın.
4. Su haricinde ikram yapmayın
Bilgilendirme Asın
Büro girişine görünür yere aşağıdaki uyarının yazılı olduğu bilgilendirme notunu asın..
"Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığınız varsa büroya girmeyin"
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz