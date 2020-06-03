10 yıl önce bugün neler oldu - 3 Haziran 2020

ERDOĞAN, YARALILARI ZİYARET ETTİ

"İSRAİL BU SALDIRININ BEDELİN ÖDEMEK ZORUNDADIR"

Başbakan Erdoğan, Gazze’yi insani yardım götüren konvoya İsrail tarafından gerçekleştirilen kanlı baskının ardından Türkiye’ye getirilen ve Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Erdoğan, hastane çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BAKAN TANER YILDIZ HAWRAMİ İLE GÖRÜŞTÜ

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Enerji Temsilcisi Ashti Hawrami ile görüştü.

İNCE, YALOVA’DA GENEL BAŞKAN GİBİ KARŞILANDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekilliği görevine seçilen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, memleketi Yalova’ya gelişinde genel başkanı gibi karşılandı.

İnce, il başkanlığı önünde vatandaşlara hitap etti.