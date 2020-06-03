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Bakan Soylu: "Bitlis kırsalında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bitlis kırsalında 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor" dedi.
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İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitlis kırsalında 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. Jandarma Harekat Merkezimizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

Soylu, paylaşımında operasyonu takip ettiği anın fotoğraflarına da yer verdi.

(İHA)

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