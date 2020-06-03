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Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ’nin ana statüsü belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ’ın birleştirilmesiyle kurulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi’nin (TÜRASAŞ) ana statüsünün belirlendiğini bildirerek, “Resmi Gazete’de yayımlanan TÜRASAŞ’ın yönetim organizasyonunu bir an önce kuracağız. Böylece milli Yüksek Hızlı Trenimizi (YHT) üretecek TÜRASAŞ, yapım çalışmalarına hızla başlayacak. Hedefimiz, milli YHT ile birlikte bölgenin en önemli üreticisi haline gelmek” dedi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ’ın birleştirilmesiyle kurulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi’nin (TÜRASAŞ) ana statüsünün belirlendiğini bildirerek, “Resmi Gazete’de yayımlanan TÜRASAŞ’ın yönetim organizasyonunu bir an önce kuracağız. Böylece milli Yüksek Hızlı Trenimizi (YHT) üretecek TÜRASAŞ, yapım çalışmalarına hızla başlayacak. Hedefimiz, milli YHT ile birlikte bölgenin en önemli üreticisi haline gelmek” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklıkları olan Türkiye Vagon Sanayii AŞ (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ’nin (TÜDEMSAŞ) birleştirilmesiyle iktisadi devlet teşekkülü olarak Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) kurulmasının Mart ayında kararlaştırıldığını ve konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın da Mart ayı başında Resmi Gazete’de yayımlandığını anımsattı. Motordan vagona, bojilerden tren setlerine kadar yerli ve milli üretim gerçekleştiren TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ’ı bir bütün haline getirecek TÜRASAŞ’ın milli Yüksek Hızlı Tren’i yapacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, firmanın ana statüsünün de bugün Resmi Gazete’de yayımlandığını açıkladı.

TÜRASAŞ’IN MERKEZİ ANKARA’DA OLACAK

Şirketin raylı sistem araçlarının yerli ve milli bir şekilde üretimiyle tasarımının yanı sıra kritik bileşenlerindeki yerlilik oranının artırılması görevini yürüteceğini bildiren Karaismailoğlu, “Yeni kurduğumuz şirketin görevleri arasında ayrıca yerli sanayinin Ar-Ge, tasarım ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi, her türlü raylı sistem araçlarının ve alt bileşenlerinin imalatı, bakım ve onarımının yapılması ile yaptırılması da yer alıyor. TÜRASAŞ’ın merkezi Ankara’da olacak. Eskişehir, Sakarya ve Sivas’ta bulunan işletmelerin başına da Genel Müdür Yardımcıları atanacak” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, firma atamalarının en kısa sürede tamamlanacağını ve kuruluş statüsünde belirlendiği gibi TÜRASAŞ’ın milli YHT çalışmalarını hızlandıracağını vurguladı. Milli ve yerli demiryolu sanayisinin oluşturulması noktasında TÜRASAŞ’ın kümeleşme çalışmaları da yapacağını anlatan Karaismailoğlu, uluslararası birliklere de katılacağını bildirdi. Raylı sistem altyapısının bakımı, onarımı, yenilenmesi ve yapımı için gerekli çeken ve çekilen araçların da artık TÜRASAŞ tarafından üretileceğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “TÜRASAŞ’ın kurulması ve demiryollarını yerlileştirilmesi noktasında büyük öneme sahip 3 firmamızın birleştirilmesi ile milli demiryolu sanayimiz çok daha hızlı gelişecek, milli ve yerli Yüksek Hızlı Tren gibi hedeflerimize de çok daha hızlı bir şekilde ulaşacağız” dedi.

"TÜRKİYE, MİLLİ YHT İLE BİRLİKTE BÖLGENİN EN ÖNEMLİ ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ OLACAK"

Bakan Karaismailoğlu, milli ve yerli YHT ile ilgili çalışmaların daha önce üç firma arasında kurulan koordinasyon ile yürütüldüğünü ve her firmanın milli YHT’nin ayrı bir bölümü ile ilgili çalışma yaptığını anlatarak, “Ana statüsü de belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanan TÜRASAŞ’ın yönetim organizasyonunu bir an önce kuracağız. Böylece milli Yüksek Hızlı Trenimizi üretecek TÜRASAŞ, yapım çalışmalarını hızlandıracak. TÜRASAŞ ile milli Yüksek Hızlı Trenimizi üretmekle kalmayacağız, inanıyorum ki en yakın zamanda da bölgenin en önemli üreticilerinden biri olacağız” dedi.

(İHA)

Bugün 16:12 TSİ İHA Ankara- Gündem

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