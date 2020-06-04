“Eski oyunların yeniden sahnelenmek istendiğinin açık göstergesi”

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Mayıs ayı Mayıs ayı bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çataklı, Mayıs içerisinde meydana gelen münferit olayların halka yönelik provokasyon girişimleri olduğunu belirterek, “Mayıs ayı içerisinde gerçekleşen provokasyon girişimlerinin bir kısmı eskiden tecrübe ettiğimiz demokrasi tarihimizde acılar yaşatmış olan bazı etnik ve inanç gruplarını tahrik etmek ve toplumu birbirine düşürmeye yönelik yapılan provokasyonlardır. İzmir’de camilerimizin merkezi ezan sistemine sızılarak gerçekleştirilen saygısızlık, Kuzguncuk’ta bir cami ile yan yana olduğu için ve yıllardır da kardeşliğin, hoşgörünün sembolü olduğu bilinen kilisenin parmaklığında ki haçın sökülmesi hadisesi, Hrand Dink Vakfı’na yönelik tehdit içerikli mesajların atılması, Ankara’da bir gencimizin hayatını kaybetmesine sebep olan cinayet hadisesinin Kürtçe müzik dinleme tartışması gibi aslı astarı olmayan bir yalanla servis edilmeye çalışması bu eski oyunların yeniden sahnelenmek istendiğinin açık göstergesidir. İzmir’deki olay hariç diğer olayların tüm failleri bulunmuştur. İzmir’deki olay teknik incelemesi devam etmektedir. Toplumun hiç bir kesiminin ve hiçbir inancının ne rencide edilmesine ne tahrik edilmesine izin vermeyiz” diye konuştu.

PANDEMİ SÜRECİ OPERASYONLARI ETKİLEMEDİ

Pandemi sürecinde operasyonların sekteye uğramadığını belirten Çataklı, “Ne ikna faaliyetlerimizde ne de kış ve ilkbahar üstlenmelerinin bitirilmesi çalışmalarında bir eksiklik veya sarkma söz konusu olmamıştır. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 Mayıs ayında kırsal alanda 3’ü büyük, 32’si orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 866, şehirlerde 230 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında Bakanlığımız terör arananlar listesinde; turuncu kategoride aranan 4, gri kategoride aranan 8, listede olmayan ancak sözde Herekol cephe sorumlusu olan 1 teröristin de aralarında bulunduğu toplam 78 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 37’si ölü, 33’ü sağ veya yaralı, 8’i teslim şeklindedir. Bu teröristlerden 66’sı PKK/KCK, 12’si DEAŞ/HTŞ örgütü mensubuydu. Ayrıca terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu şüphesiyle, yapılan operasyonlar ve savcılık talimatları ile 448 şüpheli gözaltına alınmış, 90 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde; 69 sığınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 66’sı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 78 silah, 32 adet mayın/eyp, 70 adet el bombası, 665 kg patlayıcı madde, 12 bin 282 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.

45’İ ÖLÜ, 2’Sİ SAĞ TERÖRİST

Terör örgütünün mevsimsel olarak değişen faaliyetlerine yönelik planlanan operasyonlar kapsamında 15 Nisan itibariyle başlanan ilkbahar yaz dönemi ile ilgili olarak Bakan Yardımcısı Çataklı, “15 Nisan - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik belirlenen 264 bölgede 5 bin 981 operasyon planlanmış olup, 2 bin 39 operasyon icra edildi. Bu operasyonlarda; 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 45’i ölü, 2’si sağdır. 88 sığınak, depo, barınak imha edildi, 167 uzun namlulu silah ele geçirilmiştir. Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500’ün altına düşürülmüş, terör örgütüne katılım tarihinin en düşük seviyelerine düşürülerek 2020 yılı ilk 5 ayında 16 olarak tespit edilmiştir” diye konuştu.

UYUŞTURUCUDAN ÖLÜM SAYISI GERİLEDİ

Bakan Yardımcısı Çataklı, 2017’de 941 olan uyuşturucuya bağlı ölümlerin alınan tedbirlerin ve çalışmaların neticesinde 2018 yılında 657’ye; 2019 yılı sonu itibarıyla, adli tıp kurumundaki son vaka verilerine göre 375 olduğunu belirtti. Çataklı, Mayıs ayında uyuşturucu ile mücadeleye yönelik, “8 bin 571 operasyon gerçekleştirildi. 12 bin 742 kişi gözaltına alındı, 793 kişi adli makamlar tarafından tutuklandı Mayıs ayında yapılan operasyonlarda; 1 ton 436 kg esrar, 2 kilo skunk, 1 ton 224 kg eroin, 3 kilo kokain, 3 kilo afyon, 61 kg sentetik kannabinoid (bonzai), 190 kg metamfetamin, 58 bin 206 adet ectasy, 404 bin 31 adet captagon, 267 bin 784 adet sentetik ecza, 3 milyon 985 bin 475 kök kenevir ele geçirildi” bilgilerini verdi.

MAYIS AYINDA 18 KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Aile içi ve kadına karşı şiddete yönelik verileri de belirten Çataklı, “Kadına karşı şiddet olaylarında Mayıs ayında 18 kadın yaşamını yitirdi, aldığımız tedbirler ve çalışmalarımızın sonucunda geçen yıl Mayıs ayına göre yüzde 31 azalış göstermiştir. 2020 yılının ilk 5 ayında ise hayatını kaybeden kadın sayısı 91 olup geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 35 azalış sağlanmıştır. 2019 ilk 5 ayında 140 kadın hayatını kaybetmişti” şeklinde konuştu. Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde Mayıs ayı verilerini aktaran Bakan Yardımcısı Çataklı, “582’si denizlerde olmak üzere toplam bin 836 düzensiz göçmen yakalanmış, 41 organizatör gözaltına alınmış ve bunlardan 3’ü tutuklanmıştır. Güncel olarak ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 402 bin 137 bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 579 bin 318’dir” şeklinde konuştu.

“4 TEMEL ESAS ÜZERİNE BİR STRATEJİ KURGULADIK”

21.yüzyılın kırılma noktası olarak değerlen korona pandemisinin önemli bir evresini geride kaldığını ifade eden Çataklı, şunları kaydetti:

“Yeniden aynı sıkıntıların tekrarlanmaması için tedbirli davranmamız gereken bir süreçteyiz. Türkiye olarak pandemi sürecinin yönetiminde dünya örnekleri içinde en başarılı ülkeler arasında olduğumuz, hem rakamlardan, hem uluslararası kuruluşların değerlendirmelerinden, hem de yaşananları dünya ile kıyasladığımızda rahatlıkla anlaşılmaktadır. Sürecin ilk anından itibaren, sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan talimatları ve yönlendirmeleriyle, daha önce çeşitli vesilelerle paylaştığımız 4 temel esas üzerine bir strateji kurguladık ve bunu uygulamaya aldık. Kamu düzeninden taviz vermemek, tedarik zincirinin devam etmesi, sağlık sisteminin ayakta kalması, sosyal izolasyon. Bu 4 temel ilkeyi uygulayarak, pandemi karşısında kilitlemeden çözüm odaklı ve geçici kısıtlamalarla hem süreci kontrol altına aldık, hem de ülkemizin sosyal ve ekonomik anlamda alabileceği hasarı en alt düzeyde tutmayı başardık. normalleşmeye dönük adımları, altını çizerek ifade etmek isterim ki, kontrollü bir şekilde, atmaya devam ediyoruz.”

47 BİN 40 KİŞİ KARANTİNA BÖLGELERİNDE BULUNUYOR

Korona virüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar sokağa çıkma yasağını ihlal eden, sosyal mesafe kuralına uymayan toplam 496 bin 841 kişiye adli idari işlem yapıldığını söyleyen Çataklı, “Şu ana kadar toplam 65 ilde 492 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmıştır. Bugün itibariyle halen 58 yerleşim yerinde 47 bin 40 kişi karantina bölgelerinde bulunuyor. Ayrıca ülke genelinde belirlenen yurtlarda bugüne kadar 75 bin 668 vatandaşımız gözlem altına alınmış, gözlem süreleri dolan 73 bin 906 vatandaşımız tahliye edilmiş, şuan itibariyle bin 762 vatandaşımız gözlem altındadır. Korona virüs salgını ile beraber ortaya çıkan sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretmeye çalışan fırsatçılara yönelik kolluk kuvvetlerimiz tarafından 81 ilde, 447 operasyon yapılmış olup 601 kişiye 296 adli, 180 idari işlem yapılmış, 7 şahıs mahkemelerce tutuklanmıştır” şeklinde bilgilendirdi.

11 BİN 544 HESAP HAKKINDA ÇALIŞMA YAPILDI

Korona virüs özelinde sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY, PKK/KCK gibi terör örgütler vasıtasıyla terör örgütü propagandası yapan, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden paylaşımlar hakkında Çataklı, “Tahrik eden veya aşağılayan, toplumu korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayınlayarak algı operasyonu ve provakatif korona virüs paylaşımı yapan toplam 11 bin 544 hesap hakkında çalışma yapılmış, özellikle FETÖ iltisaklı kullanıcılar tarafından dezenformasyon ve algı amaçlı olarak genel kullanıcıların ilgi ve hassasiyetlerinin istismar edildiği görülmüş, tespit edilen bin 152 kullanıcıdan 520’si yakalanarak 11’i tutuklanmıştır” ifadelerini kullandı.

( İrfan Çalışkan/İHA)