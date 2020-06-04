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Bakan Albayrak: "400 milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:"Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı Türkşeker almaya başladı. İnşallah, ülkemizin her karış verimli arazisini ürünsüz bırakmayacağız."
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(İHA)

Bugün 14:36 TSİ İHA Ankara- Gündem

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