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Ankara'da kahvehanelere büyük destek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süreden sonra işyerlerini açan kahvehanelere geçtiğimiz ay gıda paketi dağıtan Mamak Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kahvehaneleri tek tek dezenfekte etti.

Elif Duman
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süreden sonra işyerlerini açan kahvehanelere geçtiğimiz ay gıda paketi dağıtan Mamak Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kahvehaneleri tek tek dezenfekte etti. Ardından Mamak Belediyesi ekipleri tarafından içinde çay, şeker, maske, bardak ve karıştırıcıdan oluşan set hediye etti.

Esnafımızın her zaman yanındayız

Uzun zaman sonra yeniden işletmelerini açan kahveci esnafına hayırlı olsun dileklerinde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Köse, “Zorlu bir süreci hep beraber yaşadık. Hep beraber hijyen kurallarına uyalım. Bu süreci daha normal hale getirelim. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben yeniden esnaflarımıza hayırlı olsun diyor ve sağlık tedbirlerine uymalarını rica ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu zor günleri aşacak ve güzel günlere kavuşacağız.” dedi.
 
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Bugün 09:45 TSİ Ankara/ Mamak- Belediyeler

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