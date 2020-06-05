Yenimahalle’den geri dönüşüme büyük katkı

Geri dönüşüm konusunda ilçeye kazandırdığı örnek projeler ve eğitim programları ile adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, 2019 yılında “E- Atıklarda Fark Yaratan Belediyeler” çalışmasında 3’üncülüğe hak kazandı.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, atık elektrikli ve elektronik eşyaların yönetimi konusunda yetkilendirilmiş kuruluş olan Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve belediyeler işbirliği ile düzenlenen, e-atık toplama çalışmasına katılan Yenimahalle Belediyesi; toplanan e- atık miktarına göre “6. Grup Küçük Ev Aletleri” yönetiminde en fazla katkı sağlayan 3’üncü belediye oldu.

Yenimahalle küçük ev aletleri yönetiminde ilk 3’te

2019 yılında Türkiye genelinden 49 belediyenin çalışmalarını ve toplanan e-atık miktarlarını esas alarak düzenlenen programda, küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik eşya atık yönetiminde ilk üç belediye arasına girmeye hak kazanan Yenimahalle, elektronik atık toplama konusunda yaptığı çalışmalarla diğer belediyelere örnek olmayı başardı.

Geri dönüşüm ve atık toplama konusunda adından söz ettiren projelere imza atan Yenimahalle Belediyesi, ilçede bulunan tüm ilkokullarda Çevre ve Geri Dönüşüm Eğitim programları düzenleyerek, son iki yılda 41 bin kilogram elektronik atık, 8 bin 200 kilogram atık pil ve 56 bin kilogram ambalaj atığın geri dönüşümünü sağladı.

“Geleceğimiz için geri dönüşüme önem vermeliyiz”

Kaynakların en verimli şekilde kullanılabilmesi için geri dönüşümün önemine vurgu yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Geri dönüşüm konusunda artık dünya standartlarını yakalamamız gerekiyor. Yenimahalle’de hazırladığımız projelerle ilçe sakinlerinde geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak amacıyla durmaksızın çalışıyoruz. Dünyanın kıt kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için geri dönüşüme önem vermeliyiz” dedi.