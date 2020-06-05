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Ankara İl Emniyet Müdürü Yılmaz'dan ANKESOB Başkanı Yiğiner'e ziyaret

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner'i makamında ziyaret etti.

Elif Duman
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Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner'i makamında ziyaret etti. Yılmaz'ın ziyaretinde ANKESOB Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Koronavirüs salgınından korunmak amacıyla toplum olarak zor zamanlardan geçildiğini kaydetti.

Yılmaz, "Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan ve uyulması gereken tedbirler hayati önem taşıyor. Koronavirüs tedbirlerine sıkı sıkıya uyulması salgının tamamen ortadan kalkmasını  kolaylaştıracaktır. Salgını engellemek adına alınan tedbirlerin uygulanması ve denetimi ile toplum nezdinde Koronavirüs tedbirlerine uyumun sağlanması için emniyet mensupları olarak önemli görevler üslendik. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü olarak salgına karşı verilen topyekün mücadelede milletimizin sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm birimlerimizle elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Kovid-19 ile mücadelede esnaf ve sanatkarlarımız tarafından büyük bir fedakarlık örneği gösterildi, gösterilmeye de devam ediyor. Tüm esnaf ve sanatkarlarımıza bu zorlu süreçte verdikleri özverili mücadeleden dolayı teşekkür ediyor, hayırlı ve bol bereketli kazançlar diliyorum." diye konuştu.

ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner de Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, Koronavirüs salgınında ANKESOB olarak verilen mücadele hakkında bilgilendirme ve değerlendirmede bulundu.

Esnaf ve Sanatkarlar olarak Koronavirüsten korunmak için gerekli tedbirleri  almaya devam edeceklerini belirten ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, "1 Haziran itibariyle  ülke olarak yeni bir normalleşme sürecine girdik. Kısıtlamalar 1 Haziran'dan itibaren gevşetildi. Hayat kontrollü olarak normale dönüyor. Salgınla mücadele sürecinde kapalı olan çok çeşitli meslek grubunda yer alan esnaf ve sanatkarlarımız esneklikten yararlanarak, dükkanlarını açtı. İşletme sahibi 65 yaş üstü esnaf ve sanatkarlarımıza da işlerinin başında olabilme esnekliği getirildi. Esnaf ve sanatkarlar olarak  Koronavirüs tehlikesinden kurtuluncaya kadar  normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararlara eksiksiz uyma gayreti içerisinde olacağız.  Şehrimizin sağlığı, huzuru ve güvenliğinin temini için gece gündüz çalışan, üstün gayret gösteren tüm emniyet mensuplarımıza Ankara İl Emniyet Müdürümüz Sayın Servet Yılmaz'ın nezdinde şükranlarımızı sunuyor, teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.  

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