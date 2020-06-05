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Son Dakika: Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 648 olduğunu açıkladı.
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Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saatte 18 kişi korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 4 bin 648’e yükseldiğini belirtti. Bugün toplam 57 bin 829 test yapılırken, 930 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı ise 168 bin 340 oldu. Bugünkü bin 622 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 133 bin 400’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 269, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 592 olduğunu açıkladı.

"Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında, “İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur” dedi.

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