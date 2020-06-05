Son Dakika: Malatya'da korkutan deprem! 5 Şiddetinde Sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.06’da merkez üssü Malatya Pütürge ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ’da da kuvvetli hissedildi.
Malatya Pütürge’de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.. Ayrıntılar birazdan..
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