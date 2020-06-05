Son Dakika: Samsun’a şehit ateşi düştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib’de zırhlı ambulansa yapılan saldırıda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Bölgede tespit edilen hedefler ateş altına alınarak, gerekli karşılık verilmiştir" denildi.
Ambulansa yapılan hain saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin şehit düştü. Şehidin Samsunlu olduğu öğrenildi. Acı haber yetkililer tarafından, Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
Polis Memuru Atakan Arslan’ın ardından Samsun’a bir hafta içinde ikinci şehit ateşi düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz