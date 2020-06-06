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Minübüsçüler Yaşadı! Ankara'da akaryakıt desteği başladı, hesaplara yatıyor...

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Sertkaya, akaryakıt desteğinin ilk ödemelerinin 2 bin 850 minibüs sahibinin banka hesaplarına yattığını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a şu sözlerle teşekkür etti:

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs sürecinde ekonomik yönden sıkıntı yaşayan özel toplu taşıma aracı işletmecilerine akaryakıt desteği sağlıyor.

Başkan Yavaş’ın gündeme getirdiği ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, 2 bin 850 minibüs sahibine akaryakıt desteği ödemeleri yapılmaya başlandı. Ankara Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, desteklerin devam edeceğini açıkladı.

Minübüsçüler Yaşadı! Ankara'da akaryakıt desteği başladı, hesaplara yatıyor...

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde her meslek ve yaş grubundan esnafa birçok konuda destek sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in ulaşım yükünü taşıyan özel toplu taşıma aracı işletmecilerine akaryakıt desteği sağlayamaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın gündeme getirdiği ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karar kapsamında ilk ödemeler yapıldı.

ŞOFÖR ESNAFINA DESTEK DEVAM EDECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç’u ziyaret eden Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Sertkaya, akaryakıt desteğinin ilk ödemelerinin 2 bin 850 minibüs sahibinin banka hesaplarına yattığını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a şu sözlerle teşekkür etti:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a öncelikle şoför esnafımıza gıda ve nakit yardımı yaptığından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başkanımıza başarılar diliyor ve her zaman yanında olacağımızı da belirtmek istiyoruz.”

Başkan Yavaş'ın talimatıyla salgınla mücadelenin ilk gününden itibaren esnafa gıda ve nakit yardımının yanı sıra ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti verildiğini vurgulayan Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şoför esnafına destek vermeye devam edeceklerini açıkladı:

“Ulaşım sektöründeki esnafın araçları için dezenfeksiyon desteği veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, yolcu taşıma sınırı getirilince zarara uğrayan esnafımıza gıda kolisi ve nakit desteği de sağladı. Bu ay da akaryakıt desteğinin ilk ödemesini gerçekleştirdik. Akaryakıt desteği ilçe dolmuşlarına, özel halk otobüslerine ve özel toplu taşıma araçlarına çeşitli miktarlarda belediye meclis kararıyla öngörülmüş olarak ödeniyor.”
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