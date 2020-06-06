Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından Midilli’nin doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edildi ve Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı. Söz konusu olay, havadan çekilen görüntülere de anbean yansıdı.
Bugün 18:57 TSİ- Gündem
Yunanistan’ın Türk karasularına ittiği mülteciler kurtarıldı
Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından Midilli’nin doğusunda Türk karasularına geri itilen mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edildi ve Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz