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Ankara Büyükşehir’den çiçek gibi kitap

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’in dört bir yanını daha yeşil ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi; bahçesinde, balkonunda veya terasında bitki yetiştiren vatandaşlara yönelik bir kitap hazırladı. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar için daha önce internet sayfasında “Pratik Bahçıvanlık Rehberi”ni paylaşan Büyükşehir Belediyesi şimdi de “İç Mekan, Balkon ve Teras Peyzajı” adlı yeni bir kitabı doğaseverlerle elektronik ortamda buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi; bahçesinde, balkonunda ya da terasında bitki yetiştiren aynı zamanda da bu işi meslek olarak edinen vatandaşlara tam destek veriyor. Düzenlediği bahçıvanlık kurslarının ardından koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar için daha önce online olarak “Pratik Bahçıvanlık Rehberi” hazırlayan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı şimdi de “İç Mekan, Balkon ve Teras Peyzajı” adlı yeni bir kitap hazırladı.

“ANKARA’YI DÜNYA BAŞKENTLERİYLE YARIŞIR HALE GETİRECEĞİZ”

Başkent’te yerli bitki üretimini teşvik ederek yerli üreticilerin artması için yeni projelere destek vereceklerini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çevre ve Peyzaj Akademisi tarafından elektronik ortamda hazırlanan kitabın önsözünde şu mesajları verdi:

“İklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin farkında bir kent oluşturmak ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Çevre ve Peyzaj Akademisi sadece Başkentlilere değil, yeşile ve doğaya, bitkiye ve peyzaja ilgi duyan, yaşadığı ortamı güzelleştirmek isteyen herkese ilham kaynağı olmaktadır. İç Mekan, Balkon ve Teras Peyzajından yararlanarak siz değerli vatandaşlarımızın kendi yaşam alanlarında yapacağınız uygulamalarla Başkentimizin yeşil alan bütünlüğüne katkı sağlayacağınıza inanıyoruz. Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışır hale getirmek için hep birlikte çalışacağız.”

“VATANDAŞLARIMIZI SÜRPRİZLER BEKLİYOR”

Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yer alan ve “https://www.ankara.bel.tr/cevrevepeyzajakademisi” adresi üzerinden ulaşılan kitapla evlerinde bitki ve çiçek yetiştiren vatandaşlara güzel sürprizler hazırladıklarını söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, şu açıklamalarda bulundu:

“Buradaki amacımız vatandaşlarımızın balkonlarında, teraslarında ya da iç mekanlarında neler yapabilirler, buraları nasıl keyifli hale getirebilirler bunları kapsıyor. Vatandaşlarımızı bazı sürprizler de bekliyor. Özellikle çok yaygın olmayan baharatlı bitkilerle ilgili, ıtri, tıbbi bitkilerle ilgili özel ve güzel bilgiler de yer alıyor. Bu işi hali hazırda bilen vatandaşlar için bile ilave katkı verecek ve yeni ufuklar açacak bilgiler var. Bu kitabımızın koronavirüs salgını süreci içerisinde evde kalan vatandaşların bulundukları ortamları daha da güzelleştirmelerine ciddi bir katkı vereceğine inanıyorum.”

BAHARATLI BİTKİLERDEN KONUT PEYZAJINA PÜF NOKTALARI

Dünyanın her noktasından ulaşılabilecek kitapta;

-Konut Peyzajı Tasarım İlkeleri,

-Bahçe Çiçekleri,

-Yazlık Bahçe Çiçekleri,

-Kışlık Bahçe Çiçekleri,

-Soğanlı, Yumrulu, Rizomlu Çiçekler,

-Çok Yıllık Çiçekler,

-Bahçe Çiçekleri Yetiştiriciliği Ve Bakımları Hakkında Genel Bilgiler,

-Baharat Bahçesi ve Bitkileri

başlıklı konular hakkında önemli püf noktaları yer alıyor.
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