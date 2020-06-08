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ASKİ’den “su tasarrufu” uyarısı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Yağışların az olduğu yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmaması için hobi bahçeleri yağmur suyu sarnıcı veya damlama sulama sistemi kullanılarak sulanmalı”

Elif Duman
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ( ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şehir şebeke suyunun hobi bahçelerinde yüzde 80 sulama amaçlı kullanıldığını belirterek, “Yağışların az olduğu yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmaması için hobi bahçeleri yağmur suyu sarnıcı veya damlama sulama sistemi kullanılarak sulanmalı” dedi.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, büyük şehirlerde toprakla haşır neşir olarak kendi sebze ve meyvesini yetiştirmek isteyen vatandaşların ilgi gösterdiği hobi bahçelerine yönelik “su tasarrufu” uyarısında bulundu.

Su kaynaklarının doğru ve verimli kullanımının su tasarrufu açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten Öztürk, yüzeysel sulama ile yüzde 60’lara varan su kayıplarını önlemek için hobi bahçelerinde de akıllı sulama sistemi olan damlama sulama sistemi yönteminin kullanılması gerektiğini söyledi.

50 METREKARELİK PARSEL İÇİN GÜNDE 150 LİTRE SU TÜKETİMİ

Hava sıcaklıklarının bu yıl mevsim normallerinin üzerinde yaşandığını vurgulayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, hobi bahçelerinde kullanılan su miktarlarına dikkat edilmesi konusunda şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bir insan günde ortalama 80 -100 litre su tüketiyor. Bazı durumlarda bu oran 190 litreye kadar çıkabiliyor ancak işin içine tarımsal sulama ve hobi bahçeleri girdiği zaman ortalama su tüketimi çok yüksek miktarlara ulaşıyor. Yapılan çalışmalarda 50 metrekarelik bir hobi bahçesinin günlük ortalama su tüketiminin 150 litre olduğu hesaplanıyor. Hobi bahçelerinde tüketilen suyun yüzde 70-80 oranında sulama amaçlı kullanıldığını görüyoruz. Mevcut şartlarda suyumuz bu mevsim için yeterli miktarda ancak bu yıl yağışların az olması gerçeği ile karşı karşıyayız. İçme ve kullanma suyu açısından önümüzdeki günlerde sıkıntı yaşamamak için bütün hobi bahçelerinde yağmur suyu sarnıcı ya da damlama sulama yöntemi kullanılmalı.”

Hobi bahçelerinin genellikle yerleşim yerlerinin alt kotlarında yer aldığını ifade eden Öztürk, “Hobi bahçelerinde kontrolsüz ve eş zamanlarda sulama yapılıyor. Bu ise aynı bölgedeki üst kotlarda bulunan hanelerin su sıkıntısı yaşanmasına neden oluyor” dedi.

TASARRUFLU SULAMA YÖNTEMLERİNİN ÖNEMİ

Türkiye genelinde sulama alanlarının yüzde 94'ünde geleneksel yüzey sulamaları yapılırken sadece yüzde 6’sında yağmurlama ve damlama sisteminin kullanıldığını söyleyen Öztürk, şu önemli bilgileri paylaştı:

“Tarımsal sulama ve hobi bahçelerinde yapılan sulama sisteminde damlama sulamaya geçilerek; içme ve kullanma suyunda büyük tasarruf sağlanabilir. Geleneksel yüzey sulamalarında su kaybı yüzde 35 ile 60, modern ve yağmurlama sistemlerindeki su kaybı ise yüzde 5 ile 20 arasında seyrediyor. Su kayıplarındaki büyük oran farkı nedeniyle mutlaka damlama sulama tercih edilmeli. Türkiye'de suların yüzde 70’i tarımsal sulamada, yüzde 19’u sanayide, yüzde 11 civarı da evsel tüketimde kullanılmaktadır. Büyükbaş hayvanlar günde 50 litre, küçükbaş hayvanlar 15 litre, tavuk, ördek, hindi gibi hayvanlar da günde 0,25 litre su tüketiyor. Yine büyükbaş hayvan kesim yerleri günde 300-400 litre, küçükbaş hayvan kesim yerleri ise günde 150-300 litre aralığında su tüketiyor.”

Yapı Kullanım İzin Belgesi alan herkesin, abonelik için müracaat ettiğini, yönetmelik gereği de herkese abonelik verildiğini belirten Öztürk, çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için hobi bahçelerinin tamamen yerel yönetimler eliyle ve planlı bir şekilde açılması gerektiğinin altını çizdi.
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