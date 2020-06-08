Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:58 TSİ- Belediyeler G: Bugün 11:01 TSİ

Başkentlilerin gözde mekanı yenilendi! Türkiye'nin en uzun...

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye’nin ve Başkentin en uzun koşu ve yürüyüş yollarından birine sahip olan Atatürk Botanik Bahçesini bitki cenneti haline getirdiklerini belirtti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye’nin ve Başkentin en uzun koşu ve yürüyüş yollarından birine sahip olan Atatürk Botanik Bahçesini bitki cenneti haline getirdiklerini belirtti. Altınok, “Spor yapmak isteyen herkesin vazgeçilmez mekânı olan Atatürk Botanik Bahçemiz ilçe dışından gelen vatandaşlarımıza da ev sahipliği yapıyor. Geçmişte kaya ve hafriyat yığınından ibaret olan Botanik Bahçemiz şimdi yeşiliyle, gülleriyle, şelalesiyle ve bitki çeşitliliğiyle oksijen deposu haline geldi.” dedi.

ALTINOK VATANDAŞI SELAMLADI, TALEPLERİ DİNLEDİ

Keçiören Belediyesi tarafından çeşitli türde gül, çiçek ve fidan dikimi yapılarak yaza hazırlanan Atatürk Botanik Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek ve spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Başkan Turgut Altınok da, günün erken saatlerinden gece geç saatlere kadar vatandaşları misafir eden Atatürk Botanik Bahçesini ziyaret ederek burada dinlenen ve spor yapan Keçiörenlileri selamlayarak onlardan gelen talepleri dinledi. Altınok, çeşitli notlar alarak vatandaştan gelen taleplerin karşılanması için birim müdürlerine talimatlar verdi.

“BOTANİK PARKI, KENTİMİZİN EN GÜZEL PARKLARINDAN BİRİDİR”

Altınok, özel peyzaj çalışmasının ardından yüzlerce çeşit bitki ve çiçekle renk cümbüşü haline gelen Atatürk Botanik Bahçesi'nin başkentin gözde dinlenme mekânlarından biri olduğunun altını çizerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Atatürk Botanik Bahçemiz, vatandaşlarımızın sabah sporu yapmalarına ve akşam geç saatlere kadar keyifli vakit geçirmelerine imkân tanıyan vazgeçilmez mekânlar arasında yer alıyor. Biz burayı hafriyat yığınlarından kurtararak kentimizin en güzel parklarından biri olarak hizmete açtık. Parkımız, içindeki uzun koşu parkuru ile spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın vazgeçilmez mekânı konumundadır. Yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renklenen parkımız,  baharda olduğu gibi kış mevsiminde de güzelliğinden bir şey kaybetmiyor. Keçiören’imizi her geçen gün daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent haline getiriyoruz.”
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yarı kapasiteyle hizmete tekrar açıldı! Ankara'nın en büyüklerinden... mask
Yarı kapasiteyle hizmete tekrar açıldı! Ankara'nın en büyüklerinden...
Yenimahalle atağa kalktı! Çalışmalar tüm ilçeye yayıldı! mask
Yenimahalle atağa kalktı! Çalışmalar tüm ilçeye yayıldı!
Mamak hız kesmiyor! 1 Yılda Tam 22.700 metre... mask
Mamak hız kesmiyor! 1 Yılda Tam 22.700 metre...
ASKİ’den “su tasarrufu” uyarısı mask
ASKİ’den “su tasarrufu” uyarısı
İşte Ankara’nın Altın Bahçesi... Yakında hizmete girecek! mask
İşte Ankara’nın Altın Bahçesi... Yakında hizmete girecek!
Yenimahalle Belediyesi SK iç transferi tamamladı mask
Yenimahalle Belediyesi SK iç transferi tamamladı
Çankaya Belediyesi denetimlerine hız kesmeden devam ediyor mask
Çankaya Belediyesi denetimlerine hız kesmeden devam ediyor
Bu fırın yalnızca kadınların mask
Bu fırın yalnızca kadınların
Belediye göz açtırmıyor, tüm kaçak yapılar yıkılıyor mask
Belediye göz açtırmıyor, tüm kaçak yapılar yıkılıyor
Ankara Büyükşehir’den çiçek gibi kitap mask
Ankara Büyükşehir’den çiçek gibi kitap

Bugün 10:58 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yenimahalle Belediyesi SK iç transferi tamamladı mask
Yenimahalle Belediyesi SK iç transferi tamamladı
Çankaya Belediyesi denetimlerine hız kesmeden devam ediyor mask
Çankaya Belediyesi denetimlerine hız kesmeden devam ediyor
Bu fırın yalnızca kadınların mask
Bu fırın yalnızca kadınların
Belediye göz açtırmıyor, tüm kaçak yapılar yıkılıyor mask
Belediye göz açtırmıyor, tüm kaçak yapılar yıkılıyor
Ankara Büyükşehir’den çiçek gibi kitap mask
Ankara Büyükşehir’den çiçek gibi kitap
En fazla Keçiören'de var... Yenileri de geliyor! mask
En fazla Keçiören'de var... Yenileri de geliyor!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var mask
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi mask
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi
Ankara’da 18 yaş ve altı gençler sokaklarda mask
Ankara’da 18 yaş ve altı gençler sokaklarda
Esra Erol'da Baba ve Oğul Şoku Milyonları Bayılttı! DNA Testi Açıklanır Açıklanmaz... mask
Esra Erol'da Baba ve Oğul Şoku Milyonları Bayılttı! DNA Testi Açıklanır Açıklanmaz...
Müge Anlı'da Çifte Facia! Karı - Kocayı parça ...! Detaylar Gözyaşına Boğdu mask
Müge Anlı'da Çifte Facia! Karı - Kocayı parça ...! Detaylar Gözyaşına Boğdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı

GALERİ

Günün Özeti - 7 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 7 Haziran 2020
Silahlı kavgaya bekçi müdahalesi - Video Haber mask
Silahlı kavgaya bekçi müdahalesi - Video Haber
Ankara Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay mask
Ankara Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay
Virüsü unuttular, yolu kapatıp oyun havası oynadılar mask
Virüsü unuttular, yolu kapatıp oyun havası oynadılar
Altındağ Zabıtasından Seyyar Operasyonu - Ankara mask
Altındağ Zabıtasından Seyyar Operasyonu - Ankara
ABD’de protestoculara motorlu testere ile saldırı - Video Haber mask
ABD’de protestoculara motorlu testere ile saldırı - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL