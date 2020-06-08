Başkentlilerin gözde mekanı yenilendi! Türkiye'nin en uzun...

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye’nin ve Başkentin en uzun koşu ve yürüyüş yollarından birine sahip olan Atatürk Botanik Bahçesini bitki cenneti haline getirdiklerini belirtti. Altınok, “Spor yapmak isteyen herkesin vazgeçilmez mekânı olan Atatürk Botanik Bahçemiz ilçe dışından gelen vatandaşlarımıza da ev sahipliği yapıyor. Geçmişte kaya ve hafriyat yığınından ibaret olan Botanik Bahçemiz şimdi yeşiliyle, gülleriyle, şelalesiyle ve bitki çeşitliliğiyle oksijen deposu haline geldi.” dedi.

ALTINOK VATANDAŞI SELAMLADI, TALEPLERİ DİNLEDİ

Keçiören Belediyesi tarafından çeşitli türde gül, çiçek ve fidan dikimi yapılarak yaza hazırlanan Atatürk Botanik Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek ve spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Başkan Turgut Altınok da, günün erken saatlerinden gece geç saatlere kadar vatandaşları misafir eden Atatürk Botanik Bahçesini ziyaret ederek burada dinlenen ve spor yapan Keçiörenlileri selamlayarak onlardan gelen talepleri dinledi. Altınok, çeşitli notlar alarak vatandaştan gelen taleplerin karşılanması için birim müdürlerine talimatlar verdi.

“BOTANİK PARKI, KENTİMİZİN EN GÜZEL PARKLARINDAN BİRİDİR”

Altınok, özel peyzaj çalışmasının ardından yüzlerce çeşit bitki ve çiçekle renk cümbüşü haline gelen Atatürk Botanik Bahçesi'nin başkentin gözde dinlenme mekânlarından biri olduğunun altını çizerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Atatürk Botanik Bahçemiz, vatandaşlarımızın sabah sporu yapmalarına ve akşam geç saatlere kadar keyifli vakit geçirmelerine imkân tanıyan vazgeçilmez mekânlar arasında yer alıyor. Biz burayı hafriyat yığınlarından kurtararak kentimizin en güzel parklarından biri olarak hizmete açtık. Parkımız, içindeki uzun koşu parkuru ile spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın vazgeçilmez mekânı konumundadır. Yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renklenen parkımız, baharda olduğu gibi kış mevsiminde de güzelliğinden bir şey kaybetmiyor. Keçiören’imizi her geçen gün daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent haline getiriyoruz.”