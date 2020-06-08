Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:26 TSİ- Belediyeler G: Bugün 11:29 TSİ

Yenimahalle atağa kalktı! Çalışmalar tüm ilçeye yayıldı!

Yıl boyunca altyapı çalışmalarında hız kesmeyen Yenimahalle Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında hizmete devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yıl boyunca altyapı çalışmalarında hız kesmeyen Yenimahalle Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında hizmete devam ediyor.

Havaların ısınması ile birlikte altyapı çalışmalarına yoğunluk veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bordür, asfalt serim, yol açma, tretuvar, kaldırım ve yol açma çalışmalarını ilçenin tümüne yayarak sürdürüyor.

Alt yapı çalışması tüm ilçeye yayıldı

İlçe sakinlerinin temiz ve güvenli yollarda seyahat etmelerini hedefleyerek Yenimahalle genelinde alt yapı seferberliği ilan eden ekipler; Batıkent İnönü Mahallesi ve Aşağı Yahyalar Mahallesi’nde yol açım çalışmalarını sürdürürken, Mehmet Akif Ersoy ve Kuzey Yıldızı mahallelerinde de bordür çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

2019 yılında 35 bin metrekare tretuvar yapımı, 150 bin metrekare yol açımı, 64 bin metre bordür üretimi gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılı için 60 bin metre bordür üretimi, 200 bin metrekare yol açımı, 400 bin metrekare alan düzenleme, hedefine ulaşmak amacıyla 7 gün 24 saat çalışıyor.

“Vatandaşın rahatı için gece gündüz çalışıyoruz”

Yenimahalle’de alt yapı çalışmalarının yıl boyunca devam ettiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ekiplerimiz alt yapı çalışmalarını ilçenin tümüne yaymış durumda. Yenimahalle alt yapı konusunda yaptığı özenli çalışmalarla örnek bir belediyedir. Yenimahalle’nin merkez bölgelerin en uzak köyüne kadar her noktasında vatandaşımız temiz sokaklarda yürüsün, çamur sorunu yaşamasın düşüncesiyle gece gündüz çalışıyoruz” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Şimşek'ten tarıma katkı mask
Başkan Şimşek'ten tarıma katkı
Pursaklar’a dört yeni proje mask
Pursaklar’a dört yeni proje
Etimesgut Zabıtası'ndan yeni normalleşme denetimleri mask
Etimesgut Zabıtası'ndan yeni normalleşme denetimleri
Çankaya'da kreşler sıkı önlemlerle hizmete açıldı mask
Çankaya'da kreşler sıkı önlemlerle hizmete açıldı
Yarı kapasiteyle hizmete tekrar açıldı! Ankara'nın en büyüklerinden... mask
Yarı kapasiteyle hizmete tekrar açıldı! Ankara'nın en büyüklerinden...
Mamak hız kesmiyor! 1 Yılda Tam 22.700 metre... mask
Mamak hız kesmiyor! 1 Yılda Tam 22.700 metre...
Başkentlilerin gözde mekanı yenilendi! Türkiye'nin en uzun... mask
Başkentlilerin gözde mekanı yenilendi! Türkiye'nin en uzun...
ASKİ’den “su tasarrufu” uyarısı mask
ASKİ’den “su tasarrufu” uyarısı
İşte Ankara’nın Altın Bahçesi... Yakında hizmete girecek! mask
İşte Ankara’nın Altın Bahçesi... Yakında hizmete girecek!
Yenimahalle Belediyesi SK iç transferi tamamladı mask
Yenimahalle Belediyesi SK iç transferi tamamladı

Bugün 11:26 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yenimahalle Belediyesi SK iç transferi tamamladı mask
Yenimahalle Belediyesi SK iç transferi tamamladı
Çankaya Belediyesi denetimlerine hız kesmeden devam ediyor mask
Çankaya Belediyesi denetimlerine hız kesmeden devam ediyor
Bu fırın yalnızca kadınların mask
Bu fırın yalnızca kadınların
Belediye göz açtırmıyor, tüm kaçak yapılar yıkılıyor mask
Belediye göz açtırmıyor, tüm kaçak yapılar yıkılıyor
Ankara Büyükşehir’den çiçek gibi kitap mask
Ankara Büyükşehir’den çiçek gibi kitap
En fazla Keçiören'de var... Yenileri de geliyor! mask
En fazla Keçiören'de var... Yenileri de geliyor!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var mask
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi mask
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi
Ankara’da 18 yaş ve altı gençler sokaklarda mask
Ankara’da 18 yaş ve altı gençler sokaklarda
Esra Erol'da Baba ve Oğul Şoku Milyonları Bayılttı! DNA Testi Açıklanır Açıklanmaz... mask
Esra Erol'da Baba ve Oğul Şoku Milyonları Bayılttı! DNA Testi Açıklanır Açıklanmaz...
Müge Anlı'da Çifte Facia! Karı - Kocayı parça ...! Detaylar Gözyaşına Boğdu mask
Müge Anlı'da Çifte Facia! Karı - Kocayı parça ...! Detaylar Gözyaşına Boğdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı

GALERİ

Günün Özeti - 7 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 7 Haziran 2020
Silahlı kavgaya bekçi müdahalesi - Video Haber mask
Silahlı kavgaya bekçi müdahalesi - Video Haber
Ankara Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay mask
Ankara Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay
Virüsü unuttular, yolu kapatıp oyun havası oynadılar mask
Virüsü unuttular, yolu kapatıp oyun havası oynadılar
Altındağ Zabıtasından Seyyar Operasyonu - Ankara mask
Altındağ Zabıtasından Seyyar Operasyonu - Ankara
ABD’de protestoculara motorlu testere ile saldırı - Video Haber mask
ABD’de protestoculara motorlu testere ile saldırı - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL