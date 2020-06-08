Yarı kapasiteyle hizmete tekrar açıldı! Ankara'nın en büyüklerinden...

Etimesgut Belediyesi'ne ait Ahi Elvan Halk kütüphanesi, Yunus Emre Kültür Merkezi Kütüphanesi ve Atatürk Okumaevi yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başladı.

Belediye ekipleri kütüphaneleri koronavirüse karşı ilaçlama yaparken, girişlerde öğrencilerin ateşleri ölçülüyor, sosyal mesafe ve hijyen azami özen gösteriliyor. Öğrencilerin yan yana ve grup ders çalışmalarına izin verilmiyor.

Ankara'nın en büyük kütüphanelerinden olan 650 kişilik Etimesgut Belediyesi Ahi Elvan Halk Kütüphanesi'nde koronavirüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Kütüphane önlemler kapsamında kapasitesinin yarısı oranında öğrenci alınmaya başlandı.

Öğrenci kartı sisteme okutup giriş yaptığı zaman ekranda öğrencinin masa numarası ve katı yer alıyor. Öğrenciler yalnızca belirlenen masaya oturarak ders çalışabiliyor. Yarı kapasitesi aşıldığı zaman sistem uyarı veriyor ve içeriye yeni öğrenci alınmıyor.

Daha önce, haftanın 7 günü 09.00 - 22.00 saatleri arasında açık olan kütüphane bu süreçte hergün saat 18.00'a kadar hizmet veriyor.

Koronavirüs nedeniyle daha önce kütüphane önündeki kuyruklar yaşanmazken, günlük ortalama 100 öğrencinin kütüphaneden yararlandığı belirtildi.